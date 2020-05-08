بعد صورها الصادمة بسبب نحافتها..هذا ما كشفه مدرب أديل الشخصي

ميرنا وليد - بيروت - مرة جديدة صدمت المغنية البريطانية أديل الجمهور بنحافتها وذلك في أحدث صور نشرتها لها لمناسبة عيد ميلادها الـ35.

وبعد الجدل الكبير الذي أثارته هذه الصور، والنحافة المفرطة لأديل، إذ إتهمها البعض بالسعي وراء الإغراء، كشف المدرب الشخصي لها بعض تفاصيل خسارتها للوزن.

وجاء ذلك من خلال نشره عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعهما أثناء التدريب وهما داخل حمام للسباحة، حيث ظهرت أديل وهي مستلقية على ظهرها في الماء وهو يجلس أمامها.

وعلّق ​بيت جيراسيمو​ قائلاً:"بصفتي المدرب الشخصي السابق لأديل، فإنه من المحبط أن تقرأ التعليقات السلبية واتهامات التخوف من الدهون التي تشكك في صدق فقدان وزنها المذهل".

وأضاف:"عندما بدأت أنا وأديل رحلتنا معًا، لم يكن الأمر يتعلق أبدًا بالنحافة الفائقة، كان الأمر يتعلق بصحتها؛ خاصة بعد الحمل وبعد الجراحة".

وتابع:"عندما أعلنت النجمة عن ألبومها 25 وجولتها، كان علينا أن نستعد لنظام مرهق لمدة 13 شهرًا، في ذلك الوقت، استعديت للتدريب وقدمت خيارات طعام أفضل".

وأشار بيت إلى ان أديل فعلت هذا الأمر من أجلها وأجل إبنها أنجيلو، مشددًا على أنه يأمل أن يقدر الناس العمل الشاق الذي قامت به أديل لتحسين نفسها لصالحها وعائلتها فقط، وأنه لم يكن بسبب جعل الآخرين يشعرون بالسوء حيال أنفسهم، في إشارة إلى طليقها.