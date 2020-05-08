كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "الخليج 365 الفني" يحاور أحمد مجدي: شخصية "زياد" في "فرصة تانية" تشبهني بعض الشيء .. وياسمين صبري نجمة جريئة وذكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتمتع بقدر كبير من الموهبة، استطاع أن يثبت أنه فنان قادر على التنوع والتجديد، وتفوق على نفسه بكل عمل يقدمه، وترك علامة في قلوب وعقول الجماهير، بجانب أنه ممثل مميز إلا أنه مخرج مميز أيضاً، لفت الأنظار إليه خلال هذه الأيام بشخصية "زياد" فى مسلسل "فرصة ثانية" والذي يعرض حالياً ضمن السباق الرمضاني، أصبح حديث السوشيال ميديا، حديثنا عن الفنان أحمد مجدي، والذي فتح قلبه لـ"الخليج 365 الفني" في حوار شيق للحديث عن تجربته في مسلسل فرصة ثانية، عن أعماله القادمة والكثير من الأمور،، وإلى نص الحوار..

* حدثنا عن تجربتك في مسلسل "فرصة ثانية" ؟

كانت تجربة جميلة للغاية، فقد رشحني المنتج حسام شوقى، مدير عام شركة "سينرجى" ثم قابلت المخرج مرقس عادل، والمؤلف محمد سيد بشير، والفنانة ياسمين صبرى، واتفقنا على كل التفاصيل الخاصة بالعمل، عندما قرأت جزء كبير من السيناريو، تحمست كثيراً للمشاركة، بالإضافة أن السيناريو مكتوب بشكل جميل، وشخصية "زياد" التى أجسدها مليئة بالعديد من الجوانب النفسية والتفاصيل الاجتماعية، الشخصية لم أفعلها من قبل .

* ما الذي جذبك في العمل؟

جذبني أن فريق العمل مهتم بعمل شيء جيد، جميعهم محترفين كثيراً، الدور أيضاً جميل جداً.

* حدثنا عن ردود الأفعال حتى الآن على شخصيتك "زياد"، هل قريبة من شخصيتك في الحقيقة؟

الحمد لله كانت ردود الأفعال إيجابية، وكواليس المسلسل كانت مسلية ومضحكة كثيراً، أنا سعيد بالتفاعل الكبير من المسلسل وشخصية زياد، يوجد بعض التشابهات القليلة مثل أن كلانا عنيد، ويميل إلى الأمور الإبداعية.

* إذا حدث معك مثلما حدث مع شخصية "زياد" فما هو رد فعلك؟

في الحقيقة أنا شخص مسالم للغاية، ولن أسامح نفسي إذا تسببت في أذية غيري.

* ما أصعب مشهد واجهته فى العمل؟

كان مشهد المواجهة بينى وبين ملك، عندما اكتشفت أنني أخونها، وكذلك عند اكتشافها الحقيقة بعد عودة ذاكرتها لها خلال الأحداث المقبلة، والمسلسل في المجمل مجهد على المستويين النفسى والبدنى، واستغرق ساعات طويلة خلال التصوير والتدقيق فى تفاصيل الشخصيات لتخرج على أكمل وجه، الأمر الذى جعلنا لا ننام وأصابنا بإرهاق جسدى.

* حدثنا عن كواليس العمل؟

طوال الوقت كنا نضحك في الكواليس، كانت الأجواء لطيفة كثيراً ، فكل الناس بسيطة وغير متكلفة، من المواقف التي لا أنساها أني كنت أحب أن أتحدث بلهجة الشرقية أو المنصورة في موقع التصوير، وكان الأمر مضحك للغاية.

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* ما تعليقك على الآراء التي تقول بأن ياسمين صبري ليست ممثلة جيدة؟

أنا أرى ياسمين نجمة محترفة كما أنها مجتهدة، وعندما قابلتها تأكدت أنها حريصة على تقديم عمل جيد، كما أنها متحمسة للعمل برفقتي، وفي النهاية هي شخص جريء وذكي وأحببت تجربة العمل معها.

* كيف كان التصوير في الكورونا؟

كنا محظوظين أننا انتهينا من تصوير أكثر من 90 % من المشاهد قبل انتشار فيروس "الكورونا" ، أخذنا عطلة أسبوعين، كنا حريصين على تعقيم المكان بشكل كامل، وتحقيق التباعد بين الأفراد، أخذنا كل الاحتياطات اللازمة لتفادي المرض.

* ما الدور الذي تتمنى تقديمه؟

لو من داخل المسلسل أظن أنه سيكون الدور الذي يؤديه " "إدوارد" أما خارج المسلسل، كان مسلسل "النهاية" ومن حسن حظي أنني شاركت فيه بالفعل.

* هل تتابع أعمال درامية في رمضان؟ وما أفضلهم بالنسبة لك؟

عادة أحاول ألا أشاهد المسلسلات في رمضان لكي أرتاح قليلاً، ولكن لم أتمكن من منع نفسي من مشاهدة "فرصة ثانية" ، النهاية، وليالينا 80، كما أتابع العديد من المسلسلات الأخرى أيضاً بشكل متقطع، وأحاول أن أكون مطلعاً قدر الإمكان علي أعمال زملائي من الفنانين وسعيد بكل المجهود الفني المبذول في الأعمال الرمضانية المختلفة هذا العام، وأتمني أن يسعد الناس ويدخل قلوبهم.

* ما الأساس الذي توافق به على الدور المقدم لك؟

أولاً ما يجذبي لاختيار العمل هو الكتابة، كيف تكون فنية وجيدة وتصلُح لتكون عمل جيد، وبعد ذلك ما يحمسني هو فريق العمل، وأن تكون الظروف جيدة.

* أخيرًا،، هل يوجد أعمال فنية لك قريباً أخرى؟

أتمنى أن تتحسن الأوضاع أولاً بعد ذلك يوجد فيلم "2 طلعت حرب" وهو ثان فيلم من إنتاجي، أقوم فيه بدور في حكاية ضمن أربعة حكايات خلال أحداث الفيلم.



