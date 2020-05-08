تراند اليوم : إليسا لنساء العالم : افضحوا المتحرشين السكوت جريمة

دعمت الفنانة إليسا، كل النساء حول العالم للدفاع عن أنفسهم في مواجهة التحرش، والأبتزاز، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع “تويتر”.

قالت إليسا، في تغريدة لها :”الابتزاز من أكبر الجرائم اللي ممكن تتعرضلها أي صبية، والسكوت عن هالموضوع جريمة كمان. افضحي المتحرش وافضحي المبتز واحمي حالك من الخوف لأنو هيدا جسمك وحقك وصوتك #الشاشة_ما_بتحمي”.

يذكر أن احتفلت المطربة اللبنانية إليسا مع جمهورها بمرور 16 عاما على طرح ألبومها “أحلى دنيا”.

كتبت إليسا عبر حسابها على توتير: “إنها الذكرى السنوية لـ أحلى دنيا، 16 عاما على هذا الألبوم الذي جاء في فترة صعبة للغاية في حياتي”، وسألت الجمهور عن أغنيته المفضلة في الألبوم.

ألبوم “أحلى دنيا” هو الألبوم الرابع في مسيرة إليسا الفنية، وأول ألبوماتها مع شركة روتانا، طرح عام 2004، وضم 13 أغنية.