تراند اليوم : فيفي عبده ترد على اتهامات فبركة برنامجها – إتفرج

ردت الفنانة فيفي عبده على الانتقادات والاتهامات بأن برنامجها “خلي بالك من فيفي” مفبرك والضيف يعرف بالمقلب من قبل.

أكدت فيفي في لقاء عبر Skype مع برنامج mbctrending أن الضيوف لم يعرفوا بالمقلب على الإطلاق، حتى هي أيضا لم تكن تعرف بتفاصيل ما يحدث ومن ضيف الحلقة.

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حكت أنها تنتظر كل يوم تصوير وصول الضيف ويخبروها قبلها بمن سيكون ضحيتها، وهي تستقبله وتتعرض معه لكل ما يحدث.

وشددت فيفي على أن برنامجها ليس مفبركا وأن الضيوف لا يعرفون بأي شيء عن المقلب، مشيرة إلى أنها تدعو الضيف إلى منزلها كما هي معتاده أن تطل على الجمهور من “الصالون”، وأكبر دليل على ذلك ملابس الفنانين، كما رأينا فنانات ارتدين فساتين قصيرة لا تتناسب مع فكرة أنهن يعرفن مسبقا بالمقلب.