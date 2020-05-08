تراند اليوم : فيفي عبده تهنئ غادة عبد الرازق بزواجها بزغروظة على الهواء – إتفرج

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، مؤخرًا، أنها عقدت القران على هيثم زينتا في كواليس تصوير مسلسلهما الجديد “سلطانة المعز”.

وخلال البث المباشر الذي ظهرت فيه عبر حلقة برنامج Mbc Trending، هنأت الفنانة فيفي عبده، عبد الرازق بزواجها، إذ قامت بإطلاق “زغروطة” وقالت: “مبروك يا غادة حبيبتي، وأتمنالها السعادة والتوفيق ولكل حد اتجوز”.

يذكر أن غادة عبد الرازق تعاونت هيثم زنيتا في مسلسل “حكاية حياة” الذي عُرض في رمضان 2013، وعقدا القران وقتها وانفصلا بعدها.

‎”‎سلطانة المعز” من بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، ‏محمد ‏شاهين، ‏دينا، ‏محمود ‏البزاوي، ‏حسن ‏حسني، ‏مي ‏الغيطي، إنتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.‎