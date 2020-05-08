تراند اليوم : أجمل فيلم رومانسي

أبهرت هوليوود النّاس بأفلامها الّتي ليس لها مثيل من شتّى الأنواع؛ سواءً أكانت أفلام الرّعب، أو الخيال، أو الرّومانسيّة. وقد ظهرت في الآونة الأخيرة الكثير من الأفلام التي صُمّمت للعشّاق والرومانسيين، وسنذكر لكم في هذا المقال بعض الأفلام الرومانسّية الّتي زلزلت قلوب مشاهديها على مرّ التّاريخ. أجمل فيلم رومانسي ذهب مع الريح لم يسبق للأفلام أن تناولت قصّةً مثل قصّة هذا الفيلم، ولم يسبق أن لاقت الأفلام شعبيّةً كهذا الفيلم، وأمّا قصّة الفيلم فإنّها مستوحاة من رواية كتبتها مارغريت ميتشل تحمل اسم الفيلم نفسه، وصدرت هذه الرواية خلال الحرب الأهليّة الأمريكيّة. وقد حصل هذا الفيلم على 10 جوائز أوسكار، وهو من بطولة كلارك جيبل وفيفيان لي.

كازابلانكا حصل هذا الفيلم العظيم على شهرة كبيرة عالميّة، ويحكي هذا الفلم قصّة حبٍّ بدأت أحداثها في ملهىً ليليّ أثناء قيام الحرب العالمية الثّانية في المغرب ، وهذا الفلم من بطولة همفري بوغارت وانغريد بيرغمان .

الرواية التي لا تُنسى يعرض هذا الفلم أحد أشهر القصص الرومانسيّة في تاريخ أفلام هوليوود، ويحكي قصّة حبٍّ أعيد إحياؤها على متن سفينة، وهو من بطولة كاري غرانت، و ديبورا كير. تناول الإفطار في تيفاني استوحيت قصّة هذا الفلم من رواية لها نفس الاسم، ويتحدّث عن قصّة غرام بين فتاة وكاتب غير مشهور، وبطلا الفلم هما: أودري هيبورن، وجورج بيبرد . دكتور زيفاغو يتحدّث هذا الفيلم عن قصّة غراميّة قامت على خلفيّة تاريخيّة وهي الثّورة الفرنسيّة.

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وكان ما يميّز هذا الفيلم موسيقاه التصويريّة، وهو من بطولة عمر الشريف، وجولي كريستي . صوت الموسيقى يحكي هذا الفلم عن قصّة راهبة تعمل في منزل رجل أرمل لرعاية وتربية أطفاله، فتقع في حبّه.

وهو من بطولة جولي اندروس وكريستوفر بلومر . بوني وكلايد تتحدّث قصّة هذا الفلم عن شابٍ وفتاة وقعا في حبّ بعضهما البعض بصورة غريبة؛ حيث إنّهما يقومان بأعمالٍ إجراميّة سويّاً، وهذا ما أثار الجمهور. ونجما الفيلم هما : وارن بيتي، وفاي دوناواي . قصّة حب قام بتمثيل هذا الفلم رينو أونيل وآلي ماكغرو، وتعرض القصّة الغرام والرومانسيّة الّتي وقعت بين طالبة جامعيّة من عائلة مرموقة و بين ابن عائلة ميسورة، فيقرّرا الزّواج رغماً عن الجميع. ينتهي الفلم بنهاية مأساويّة؛ حيث تتوفّى الطّالبة لتعرّضها لمرض شديد. الطريق الّذي كنّا عليه يتكلّم هذا الفلم عن الحبّ بين شخصين مختلفين في الاهتمامات؛ فالفتاة تكون ناشطةً سياسيّة، وعضوةً في حزب اليسار، بينما يكون الشاب كاتباً يتجرّد من أيّ اهتمامٍ سياسيّ. وهذا الفلم من بطولة: روبرت ريدفورد، و بابار سترايسند . غريس يتحدّث هذا الفلم عن شخصيّتين هما: داني وساندي؛ حيث تقابلا على الشاطئ، وبصورة ظريفة وقعا في حبّ بعضهما، حصل هذا العمل على شهرةٍ أوسع من خلال الموسيقى الجميلة الّتي بداخله. وهو من بطولة: جون ترافولتا، وأوليفيا نيوتون. تايتنك تمّ ظهور هذا الفيلم عام 1997م، وهو من أروع الأفلام الرومانسيّة؛ حيث يحكي قصّة غرق سفينة التايتانيك في أوّل رحلةٍ لها، ويتحدّث الفلم عن قصّة حب جمعت بين شاب من الطّبقة الفقيرة، وشابّة تنتمي إلى عائلة غنيّة، وهي مخطوبة من شخصٍ آخر. دارت كلّ أحداث الفيلم فوق سطح السّفينة، وكانت مدّة العشق بينهما هي يومين فقط، وانتهى الفيلم بموت الشاب ونجاة الفتاة. حاز الفيلم على العديد من جوائز الأوسكار، وحقّق الرّقم القياسيّ من حيث الأرباح. ملاك المدينة يعدّ هذا الفيلم من أروع القصص الرومانسيّة؛ حيث تدور أحداثه حول طبيبة جميلة يحبّها ملاك يراها ويراقب كلّ حركاتها، لكن لا تستطيع هي أن تراه بل تشعر بوجوده فقط، ويقرّر الملاك أن يتخلّى عن عالم الملائكة والخلود، ويتحوّل إلى بشريّ ليعيش معها، وفي اللحظة الّتي يُقرّر فيها ذلك، وبعد أن يتخلّى عن عالمه وقبل وصوله إلى عالم البشر تموت الفتاة في حادث. ملخّص هناك العديد من الأفراد يتابعون الأفلام باستمرار، كما أنّ الفلم يُعرف بأنّه عبارة عن مجموعة من الصّور والّتي تكون على شكلٍ متوالٍ بالإضافة إلى أنّها ثابتة، والّتي تمثّل حادثةً أو أمراً معيّناً، كما أن مدّة عرض الفلم تتراوح ما بين 10 دقائق إلى 120 دقيقة أي ساعتين، وهناك أنواع عدّة للأفلام وتصنيفات متنوّعة منها: الرّومانسي، والأكشن، والدرامي، والكوميدي؛ فكلّ شخص له اهتماماته وتوجّهاته التي يرغب بها. ومن أشهر الدّول العربيّة المهتمّة والمتفوّقة في مجال إنتاج الأفلام بكافّة تصنيفاتها هي مصر؛ حيث تتركّز دائماً على الأفلام الكوميديّة والرومانسيّة أكثر من الأنواع الأخرى، ومن أشهر الأفلام رومانسيّةً في العالم هي: ذهب مع الرّيح ، وكازابلانكا، والرّواية الّتي لا تُنسى، وغيرها الكثير.