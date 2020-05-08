إيهاب فهمي: "الاختيار" من أنجح المسلسلات العربية.. ورامز جلال ناجح جدا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

علق الفنان المصري إيهاب فهمي، على تجسيده لأدوار الشر بصفة مستمرة خلال السنوات الماضية، في أعماله الدرامية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد شيء اسمه حصر الفنان في أدوار محددة.

وقال فهمي في مقطع فيديو خص به موقع "فوشيا": "هرجع للسؤال اللي كنت دايما بتسأله وهو إنت فين من السينما، وأنا كنت بقول دايمًا إن هييجي وقت وكل من في السينما هينتقل إلى الفيديو وده حصل".

وأضاف: "مفيش حاجة اسمها بيتحصر في أدوار، لإن كل دور بيختلف عن الآخر، فمثلًا أنا جسدت هذا العام شخصيتين، الأولى أبو مصعب الإرهابي في مسلسل الاختيار، وإيهاب السويفي في ونحب تاني ليه، والاتنين مختلفين عن بعض تمامًا".

وأردف: "كل شخصية ليها أداء وصوت وشكل مختلف، وبعد جسدي مختلف، مفيش حاجة اسمها تنحصر، والممثل دايمًا بيحب يعمل عكسه، فأنا بحب أعمل عكسي ودي حاجة حلوة أوي".

وعن مسلسل "الاختيار" الذي يشارك في بطولته إلى جانب النجم أمير كرارة، قال فهمي: "من أفضل وأنجح المسلسلات العربية هذا العام، يناقش بطولات الجيش المصري، منذ أكثر من 45 عامًا لم يتم إنتاج عمل للقوات المسلحة بهذا الحجم، وأيضًا فيلم الممر".

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وعن رأيه في الفنان رامز جلال وبرامج المقالب التي يقدمها كل عام، وآخرها "رامز مجنون رسمي"، قال: "هو شخص ناجح جدًا، بدليل أنه رغم الانتقادات يتمتع بنسب مشاهدة عالية، الأطفال يشاهدونه والكبار أيضًا".

واستطرد: "لو مش عاجبك برنامج رامز جلال متتفرجش عليه، هو بقاله 13 سنة بيقدم برامج المقالب وكل سنة بيكون ناجح جدًا والأكثر مشاهدة، ولا أعتقد إني هكون من ضيوفه بس هو في رأيي الشخصي ناجح".

وعن أوجه الشبه بينه وبين الفنان الكبير الراحل عادل أدهم، قال إيهاب: "أعتقد مفيش شبه بينا، بس لو المقارنة في أدوار الشر، فأكيد أكون فخور وشرف ليا إني أتقارن بيه، بس هو ربنا مبيخلقش حد شبه حد، بس ممكن طريقة تناول الشر، ويكفي إن جمل وكلام عادل أدهم لسة عايش لغاية النهاردة، وأتمنى إني أوصل للمرحلة دي".

وعن كيفية قضائه شهر رمضان في ظل أزمة فيروس كورونا، قال: "مسألة عدم وجود عزومات حاجة تضايق طبعًا، بس بنحاول نقاوم بإننا نبص لبكرة ويكون خير وميكونش في أمراض".

وأضاف: "معظم أوقاتي في الحظر يا إما بصور أو قاعد في البيت، أحيانًا بمارس الرياضة في المكان اللي أنا قاعد فيه، زي المشي في محيط المكان، وده شيء مهم جدًا للصحة العامة والاتزان النفسي".