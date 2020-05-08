موقف محرج لـ صالح الراشد مع ملاك الكويتية.. ورد الأخيرة يصدمه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سقط الإعلامي الكويتي صالح الراشد في موقف محرج على الهواء، مع مواطنته الفنانة ملاك الكويتية، وذلك خلال استضافته لها ببرنامجه "سراي" الذي يُعرض عبر شاشة atv الكويت، وكان يدور حديث حول دورها في المسلسل الكويتي "جنة هلي"، وخلال إشادته بدورها في مسلسلها "جنة هلي"، أخطأ في اسمها قائلًا "مرام" بدلًا من ملاك.

وانتشر مقطع الفيديو الخاص بالمقابلة التي كانت على الهواء بين رواد التواصل الاجتماعي وعبر الحسابات الفنية المهتمة بالمشاهير على موقع "إنستغرام"، حيث ردّت عليه ملاك الكويتية قائلة: "ملاك مش مرام"، ثم تبادلا الضحكات وسط حالة استغراب من صالح الراشد لوقوعه في هذا الخطأ.

وقال صالح الراشد في مقطع الفيديو: "انتوا قدمتوا شيء مختلف وغير وجديد على الدراما الكويتية والخليجية ومرام انتي عارفة.."، لتقاطعه قائلًة: "أنا ملاك مش مرام .. وطبعًا نوجهلها تحية مرام".

وبعدها واصل صالح الراشد حديثه بالقول: "أنا قلت مرام مش عارف يمكن فيني شيء"، وهنا فاجأته ملاك الكويتية برد صادم قائلة له: "لازم تفحص يمكن فيك كورونا"، ليرد عليها صالح الراشد قائلًا: "لا يا جماعة دي إشاعة".

وأحدث صالح الراشد، قبل يومين جدلًا بحديثه عن قبوله بأن تكون مديرته امرأة، منوهًا أنه تربى وسط والدته وشقيقته الكبرى وكان يتلقى منهما النصائح ولذلك لم يمانع من أن تكون المديرة عليه امرأة.

وقال صالح الراشد في مقطع فيديو عبر تقنية "البث المباشر" على حسابه في موقع "إنستغرام"، وتناقلته الحسابات الفنية المهتمة بالمشاهير: "انتوا البنات تحبوني .. اللي ربتني أمْ عشت عند أمي الله يحفظها وهي اللي ربتني وأبوي الله يرحمه كان منفصل عن أمي وما كان لي علاقة فيه وتوفى وما عشت معاه تمامًا".

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وأردف صالح الراشد قائلًا: "فأنا اللي ربوني أمي وأختي الكبيرة فأنا أتقبل النصيحة والرأي وأتقبل أن تكون مديرة امرأة أكثر من رجل حتى لما أشتغل ولما كنت في الرأي كانت مديرتي امرأة وأتقبل منهم الحديث أكثر الرجل".

وتسببت تلك التصريحات في جدل حول صالح الراشد مؤكدين أن عذره بأن البنات يحبونه أقبح من ذنب، وأشاروا إلى أن الرجال تربوا على أيدي أمهاتهم ولم يصبحوا بنفس طريقته في التعامل مع الفتيات، بينما اعترض آخرون على الشتائم التي وجهت إلى صالح الراشد موضحين أنه شخص مسالم وعفوي ويقول ما في قلبه دون تصنع.

يُذكر أن مسلسل "جنة هلي"، تقوم ببطولته سعاد عبدالله، وإبراهيم الحربي، وانتصار الشراح، ونور، ولمياء طارق، وهند البلوشي، وشيماء علي، وملاك الكويتية، وحسين المهدي، وأحمد الفرج، وشهد ياسين، ومشاري المجيبل، ومحمد رمضان، وميثم بدر، وغيرهم.