نرمين محسن تعلن انتماءها القبلي.. وترد على الانتقادات لـ"مليار ريال"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّت الفنانة السعودية نيرمين محسن على المشككين بجنسيتها السعودية، معلنة لأول مرة عن انتمائها القبلي لحسم الجدل بشأن الشائعات التي راجت عن كونها سورية الجنسية، موضحة أنها لم تكن تريد إعلان اسم قبيلتها كي لا يلتفت لها الجمهور على اسم قبيلتها ولكن ينظرون إليها بمجهودها الذي تقدمه.

وقالت نرمين محسن في مداخلة متلفزة ببرنامج "الراصد"، عبر شاشة "الإخبارية": أنا أسمي نرمين الزهراني وأنتمي إلى منطقة الباحة وأمي من المنطقة الشرقية، وأجمع بين الشرق والغرب، وأفتخر بهذا الأصل".

وأضافت نرمين محسن: "ما أفصحت عن اسم قبيلتي وهذه أعلنها لأول مرة.. أنا ما أبغي الناس تلتفت لي بسبب اسم القبيلة، ما أبغي الناس تعرفني على حس القبيلة، كنت أبغي أن أطلع بجهدي وبدون مساعدات ولذلك لم أكشف عن اسم قبيلتي في وقت سابق".

وأضافت نرمين محسن أن البعض كان ينظر إليها على أنها سورية الجنسية موضحة أنها تتقن هذه اللهجة وجسدت دورا تمثيليًا في مسلسل "مرايا" وهو ما جعل البعض يشكك بأمر جنسيتها السعودية، موضحة أن أحد الصحفيين سألها في أحد المؤتمرات هل أنت ممثلة سورية؟ فردّت قائلة إنها سعودية، ليواصل قائلًا: إنها بذلك أول ممثلة سعودية تمثل في سوريا.

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وعن الانتقادات التي وُجهت إلى مسلسل "مليار ريال"، قالت إنها اندهشت لأن ما يحدث في الأفلام والأعمال الفنية العالمية لا يتم انتقادها إلا بعد انتهاء العمل، موضحة أن مسلسل "مليار ريال" به رسالة عن قطع الأرحام.

وأضافت أن مسلسل "مليار ريال"، يتحدث عن العم الذي يفارق المقربين منه ولكن عندما يجد أن هناك مصلحة وفائدة مالية له يتقرب منهم، منوهة أن الانتقادات توالت بسبب تأثر الجمهور ببعضهم البعض فعندما بدأت الانتقادات من شخص تابع آخرون سلسلة الانتقادات.

ودخلت نرمين محسن في نوبة بكاء بسبب شقيقتها "أريج"، في ذكرى وفاتها موضحة أنها توفيت يوم 15 رمضان وأردفت وهي تدعو لها فقالت: "الحمد لله واللهم لا اعتراض ولو أقدر أقدملها روحي كنت هقدمها وربنا يجمعنا في الجنة مع بعض كانت روحي وعيوني اللي بشوف بيها وهذا قضاء الله وربنا لا يجعلنا معترضين".