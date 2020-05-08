غوغل تكشف المسلسلات الأكثر والأقل مشاهدة في موسم رمضان الحالي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

ساحة الدراما التي لم تكتظ بالكثير من الأعمال هذه السنة على غرار السنوات الماضية نتيجة تفشي فيروس كورونا، لم تحظى جميعها بنسب مشاهدات كبيرة، حتى وإن لم تكن المنافسة شرسة كما هو سابقاً.

فقد تصدرت بعض الأعمال الدرامية التي كان متوقع لها هذا التصّدر، بينما غابت أخرى رغم وجود أسماءً كبيرةً بها استحوذت في وقت سابق على أعلى نسب مشاهدات في مصر خاصة والوطن العربي بشكل عام.

فبحسب إحصائيات موقع جوجل وكما أوردت ”الإمارات اليوم” فقد تصدر مسلسل "الإختيار" للنجم أمير كرارة محرك البحث العالمي، واحتل رقم 1، والمسلسل يتناول سيرة البطل الشهيد أحمد المنسي ضابط الصاعقة المصرية والذي استشهد في كمين البرث منذ سنوات وسجل بطولة عظيمة من بطولات الجيش المصري.

واحتل الفنان محمد رمضان بمسلسله "البرنس" المركز التالي، وتصدر محمد رمضان قوائم البحث حيث تفاعل الجمهور، والمسلسل يشارك في بطولته نخبة من النجوم مثل روجينا ونور واحمد زاهر وسلوى عثمان ورحاب الجمل واحمد داش.

وفي المركز الثالث في قائمة البحث جاء مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف، وهو أول مسلسل خيال علمي في الشرق الأوسط. ويحتل المسلسل يوميا مركزا متقدما على "تويتر" خاصة الحلقة العاشرة التي تصدرت "ترند" ليومين متتاليين، ويشارك في بطولة المسلسل عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعي وسهر الصايغ

في المركز الرابع جاء مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال، ومي عمر، ونجلاء بدر، وأحمد صلاح حسني، والمسلسل يتناول قصة تعود لعام 1900 عن فتوة يعيش في حارة شعبية

Advertisements

في المركز الخامس جاءت النجمة دينا الشربيني بمسلسل "لعبة النسيان" والتي تنافس به هذا العام، ورغم ان المسلسل يذاع على قناة غير مصرية لكن استحوذ على المركز الخامس، نظراً لقصة التشويق التي يدور حولها المسلسل، والذي يشارك في بطولته إنجي المقدم واحمد صفوت وأحمد داوود.

ورغم ان المنافسة في رمضان شرسه جداً و يتبارى فيها حوالي 25 مسلسل مصري إلا أن نتائج غوغل جاءت صادمة لبعض النجوم مثل يسرا التي تشارك بمسلسل "خيانة عهد"، وياسمين صبري التي تشارك بمسلسل "فرصة ثانية"، وغادة عادل التي تشارك بمسلسل "ليالينا80" وكذلك عادل إمام الذي يشارك بمسلسل "فالنتينو".

وخيب مسلسل “أم هارون" التوقعات بعد الحملة التي شنها الجمهور على العمل إثر اتهامه بالتكريس لفكرة التطبيع مع اسرائيل، رغم نفي بطلة العمل الفنانة حياة الفهد ذلك أكثر من مرة.

كما شهد قبول الفنان السعودي ناصر القصبي تراجعاً ملحوظاً بالعمل الذي يقدمه هذه السنة “مخرج 7” الذي رأى به الجمهور إعادة تدوير للشخصية والكاركتر ذاته الذي يقدمه القصبي كل عام.

أما على المستوى السوري فلم يحقق مسلسل النحات النجاح المطلوب بعد، إذ يرى متابعوه خلو المسلسل من الأحداث، وهو ما يناقض تماماً ما نشره كاتب العمل قبل عرض المسلسل على أنه يحوي الكثير من الأحداث وقصص الحب.