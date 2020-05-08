أسما شريف منير تتضرع بالدعاء لـ هيثم أحمد زكي

توجهت الإعلامية أسما شريف منير بالدعاء للفنان الراحل هيثم أحمد زكي وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت اسما شريف منير صورة لهيثم أحمد زكي وعلقت عليها قائلة "إني أسالك في هذه الساعة إن كان (هيثم احمد زكي) في سرور فزد في سروره ومن نعيمك عليه”. و إن كان (هيثم) في عذاب فنجه من عذابك وأنت الغني الحميد برحمتك يا أرحم الراحمين”. “اللهم تقبل منه القليل و تجاوز عنه التقصير”.

كانت الإعلامية وخبيرة الماكياج أسما شريف منير، قد أزالت كل الصور التي تجمعها بزوجها محمود حجازي من صفحة "إنستجرام" الخاصة بها.

وأثار هذا الأمر كثيرا من التساؤلات حول علاقتهما وهل انفصلا أم هناك خلافات جعلتها تتخذ هذه الخطوة.

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