مصطفى شوقى يطرح أغنية "وصانى ابويا" إهداء للقوات المسلحة

طرح الفنان مصطفى شوقى أغنية جديدة تقديرا لجهود رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية فى تأمين وحماية مصر من الأعداء جاءت الأغنية بعنوان "أبويا وصانى" وتقول كلمات الأغنية:



هوى هوى هوي

يا دنيا سامعانى .. أبويا وصاني

ما أخلى جنس دخيل يخش أوطاني

الأرض دى أرضى أحميها أنا وولدي

أفديها بالأرواح وتعيشى يا بلدي

Advertisements

أيوة الله



وحقق المطرب مصطفى شوقى نجاحا كبيرا بأغنيته الأولى "ملطشة القلوب" ، التي طرحت خلال الفترة الماضية، ولاقت رواجا كبيرا بين الجمهور وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كما طرح بعدها أغنية "وحشتوني"، وهي من ألحانه وكلمات نصر محروس.

وحققت أغنية "ملطشة القلوب"، أكثر من12 مليون مشاهدة إلى الآن، وهي من كلمات صابر كمال، ألحان بلال سرور، وتعد أول أغاني ألبوم "فري ميكس ″، والتي يعود بها المنتج نصر محروس، بعد 14 عامًا لطرح سلسلة ألبومات شهيرة، والتي شهدت ظهور نخبة من نجوم الأغنية، ومنهم تامر حسني، وشيرين، وخالد عجاج، وبهاء سلطان، وغيرهم.

قد يهمك أيضا:

مصطفى شوقي يؤكد أن مقارنته بالمطرب محمد منير شرف وصوته لا يشبهه

مصطفى شوقي يكشف كواليس العمل مع نصر محروس