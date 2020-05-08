حلا شيحة تواجه كراهية الجمهور بسبب دورها في مسلسل خيانة عهد

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"الخليج 365" من بيروت: تواجه الممثلة المصرية حلا شيحة حملة كراهية متزايدة ضدها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قتلها لإبن شقيقتها يسرا ضمن أحداث الحلقة ال 14 من مسلسل "خيانة عهد".

حلا نشرت صورة لها بشخصية فرح من مشهد الجنازة الذي تصدر قائمة الأعلى تداولا في مصر اليوم، وعلقت عبر حسابها بموقع إنستغرام: "لما الظروف الصعبة، و الطاقة السلبية، و مواقف الحياة القاسية، والظلم بيعيشوا جوا اي إنسان لحد ما يتمكنوا منه، و يبقي هو مسجون جواهم و اضعف من انه يغير نفسه و يبقى اقوى، بيوصل انه يبقى زي فرح. في كتير مننا فرح، فرح اسيرة جوه غضبها من حياتها و ظروفها فرح ضحية نفسها اللي عمتها تشوف غير الشر اللي اتحكم فيها ... البقاء لله يا هشام ".

التعليق الأول على رسالة حلا شيحا جاء من النجمة عبير صبري التي تشارك في بطولة المسلسل وقالت: دمرتي مصر كلها بتعيط النهارده حرام عليكي.

ونصح أحد المتابعين حلا بالاختفاء عن أنظار الناس بعد زيادة مشاعر الكراهية تجاهها وقال: اختفي عشان الشعب بعد حلقة النهاردة ممكن يجيب جثتك لعهد.