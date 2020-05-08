شكرا لقرائتكم خبر عن باريس هيلتون تستعيد ذكريات الطفولة وتعبر عن اشتياقها لشقيقتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت النجمة العالمية باريس هيلتون إحدى أبرز مشاهير هوليوود، ذكريات طفولتها ومراهقتها بمجموعة من الصور القديمة التى نشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، والتى ميزتها بهاشتاج "الطفلة باريس"، وتنوعت صور نجمة هوليود، بين فترات عمرية مختلفة من حياتها.

ونشرت باريس هيلتون، صورة لنفسها وهى تقف بمفردها مرتدية فستان باللون الأزرق السماوى يتوسطه شريط باللون الروز، وتزين شعرها الأصفر البراق بفيونكة من نفس لون الفستان الجميل، وفى صورة أخرى، ظهرت بنفس الفستان وجميع تفاصيل الإطلالة ذاته، لكن هذه المرة شاركتها الصورة شقيقتها نيكى هيلتون.

وتعبيرًا عن اشتياقها لأختها، كتبت نجمة هوليوود، فى تعليقها على الصورة "أفتقد أختى كثيرا.. الطفلة باريس ونيكى هيلتون"، كما نشرت صورة أخرى، وهى فى نهاية مرحلة التعليم الأساسى، وكتبت فى تعليقها على الصورة "صفى الدراسى السادسى.. صورة الكتاب السنوية فى The Buckley School.. تحت غطاء الطالب الذى يذاكر كثيرا".

يشار إلى أن النجمة العالمية باريس هيلتون، هى فنانة متعددة الاهتمامات والمواهب، فإلى جانب كونها ممثلة ومغنية فهى أيضًا دى جى وسيدة أعمال ومصممة ملابس وعارضة أزياء، وتٌعرف باريس هيلتون البالغة من العمر 39 عامًا، بامتلاكها ثروة طائلة تعمل دائما هيلتون على زيادتها.

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وكانت قد كشفت التقارير عن أن ثروة باريس هيلتون وصلت إلى 300 مليون دولار، وهو التقرير الذى تم تداوله فى العديد من المواقع الفنية الشهيرة، ومن أبرزها "ويلسى جوريلا"، وبالتأكيد العام المقبل سيلاحظ العالم زيادة بثروتها حيث لم تتوقف باريس عن العمل.

ومن أهم المقولات التى فاجأت بها باريس هيلتون العالم: "لا أريد أن أكون معروفة بحفيدة هيلتون.. لكنى أريد أن أصبح معروفة باسم باريس"، وأكدت النجمة الشهيرة فى عدد من المقابلات حول ثروتها: "لقد ربحت كل أموالى بمفردى بدون عائلتى وأعمل بجد واجتهاد باستمرار".

يذكر أن باريس هيلتون كانت قد قررت أن تكشف المزيد من الأسرار عن حياتها الشخصية، وذلك فى فيلم وثائقى جديد، وهو الخبر الذى فاجأ الكثيرين بمجرد تداوله على المواقع الفنية الشهيرة، وتعد باريس هيلتون هى موضوع لفيلم وثائقى جديد سيتم إطلاقه على موقع الفيديو الشهير "YouTube" حول حياتها، والفيلم يحمل عنوان "This Is Paris".

وفى مقابلة لباريس هيلتون مع "Deadline" أكدت النجمة الشهيرة "فى هذا الفيلم أناقش الكثير من الموضوعات التى لم أناقشها من قبل وأكشف عن بعض المفاجآت، وأتمنى أن يرى الجميع حقيقة من أنا".