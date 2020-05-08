شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تسجيل هانى شاكر الأغنية الوطنية "علمونا فى الجيش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان هانى شاكر من تسجيل أغنية وطنية جديدة تحمل عنوان "علمونا فى الجيش"، من كلمات محمود عادل كلازا، وألحان بلال محمد، وتوزيع ياسر ماجد، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى طرح هانى شاكر مؤخرا، أغنية دينية جديدة تحمل اسم "رب العباد"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير، توزيع مدحت طه.

Advertisements

وكان هانى شاكر أعلن عن طرح ألبوم دينى بعنوان "بطلب رضاك"، وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكشف أن الألبوم من كلمات أحمد شتا وألحان وليد منير وتوزيع مدحت طه.

كما طرح هانى شاكر مؤخرا، أغنية جديدة بعنوان "الجيش الأبيض"، تقديرا وتكريما لدور الأطباء والعاملين فى المجال الطبى والصحى، فى علاج ومواجهة وباء فيروس كورونا الجديد، كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد جنيدى، توزيع ياسر ماجد، إخراج هنا حافظ.