شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم ترسل تحية احترام للطفل إسلام: رسالته أبكتنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم، من خلال ”الخليج 365”، تحية احترام وتقدير للطفل إسلام صاحب الرسالة التى تمنى من خلالها أن يصبح مثل الشهيد أحمد صابر المنسى، حيث تأثر بشخصيته عقب مشاهدته لمسلسل "الاختيار "للنجم أمير كرارة.

وقالت ماما نجوى: هذا الموقف يوضح لنا مدى تأثير الدراما على النشء فقد وجد هذا الطفل القدوة فى شخصية البطل المنسى، ورسالته طفولية مؤثرة جدا وهذا البوست جعلنى أبكى من شدة التأثر .



الاعلامية الكبيرة نجوي ابراهيم والطفل إسلام

وأكدت الإعلامية الكبيرة أن ظهور إسلام فى الإعلام كان مهما جدا ومقابلته لأسرة البطل الشهيد أحمد المنسى من خلال البرامج رسالة مهمة أيضا لأنه نموذج جيد للطفل المصرى، فأحيانا يقابلنى آباء وآمهات ويطلبون منى أن يظهر أطفالهم فى التليفزيون لأنهم أصحاب مواهب، فإسلام أحق من ضيوف كتير بتتكلم فى حاجات تافهة.