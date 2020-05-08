صاحب أشهر مطعم كبدة في مصر يهدد بمقاضاة محمد رمضان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد أيام من عرض مسلسل “البرنس” للفنان المصري محمد رمضان، ضمن السباق الرمضاني الحالي، واجه تهديد لصناع العمل بالمقاضاة.

أعلن ناصر البرنس، صاحب مطعم شهير بالقاهرة، بأنه سيقيم دعوى قضائية ضد صناع مسلسل «البرنس»، يتهم فيها صناع العمل بتقديم جزء من قصة حياته في المسلسل دون استئذانه.

وقال البرنس، في فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “حياة رضوان البرنس تشبه قصة حياتي، أنا عملت في مجال الدوكو لمدة 10 سنوات قبل التحاقي بالخدمة العسكرية، ومحلي كان يحمل اسم البرنس كما يظهر في المسلسل”.

Advertisements

أضاف: “مش صدفة إن ابن محمد رمضان في المسلسل يبقى سيف على اسم ابني (..) المسلسل طلع عليا سمعة مش كويسة، وأصحاب ابني بيسألوه: هو أبوك أكل حق إخواته؟ والناس بتقول لي: أنت أكلت حق إخواتك”.

وأكد خلال الفيديو أنه لا يهدف من وراء مقاضاة أسرة العمل شهرة أو خلافه بل إخراج نفسه من قصة المسلسل، واختتم كلامه: أثق في قضاء مصر العادل اللي حكم في قضيتي ضد الفنان محمد رمضان بالمعاينة.

مسلسل “البرنس”، يشارك في بطولته، الفنانة نور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبدالعزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامي، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخي، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش وعدد آخر من الفنانين.