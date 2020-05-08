أحمد زاهر يعلن كراهيته

متابعة بتجــــــــرد: نشر النجم المصري أحمد زاهر على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” صورة جديدة له من مسلسل “البرنس”، والذي يجسّد من خلاله شخصية “فتحي” الأخ الطماع، مصحوباً بتعليق: “يخرب بيتك يا فتحي ده أنا كرهتك.. يا ترى بكره هيحصل إيه ؟.. فتحي البرنس تأليف وإخراج محمد سامي”.

يذكر أن مسلسل “البرنس” من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.

وتدور أحداثه حول الصراع الأزلي بين الخير والشر حتى ولو بين الإخوات حيث يواجه رضوان البرنس “محمد رمضان” غضب إخوته عليه بعد أن فضله والدهم عليهم جميعاً فيلجأون للتخلص منه عن طريق تدبير حادث يموت فيه زوجته وابنه، فيحاولون التخلص منه مرة أخرى بتلفيق تهمة له ليدخل بسببها السجن، لكنه يخرج ليحاول الانتقام منهم.