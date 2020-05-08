بعد السخرية من أدائها في “فرصة ثانية” ياسمين صبري تتحدى

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري، عبر خاصية “ستوري” على حسابها على “إنستغرام”، صورة لها أرفقتها بمنشور أشار إلى أن مسلسل “فرصة ثانية” يحقق أعلى نسبة مشاهدات على “يوتيوب”.

وتناقل الخبر عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات وهو ما أثار موجة من الجدل. ورأى بعض المتابعين في هذا تحدياً خصوصاً أنها تعرضت للانتقاد والسخرية في وقت سابق بسبب أدائها في أحد المشاهد حيث أبدت ردة فعل عادية جداً تجاه موقف يتطلب الحزن والانفعال.

ويشار إلى أنها واجهت بعد ذلك تعليقاً قاسياً من البرلمانية المصرية أنيسة حسونة من خلال تغريدة نشرتها الأخيرة على حسابها على “تويتر” وكتبت: “من غير زعل ياسمين صبري مش بتعرف تمثل”.

كذلك سلطت الأضواء عليها بعد انتشار صورة من طفولتها ظهرت فيها من دون الشامة الشهيرة على وجهها. واعتبر الكثيرون أنها قامت بإضافتها بطريقة تجميلية. وفي رد غير مباشر على التعليقات أعادت نشر الصورة على حسابها على “إنستغرام” من دون أي تعليق.