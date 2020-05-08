الكشف عن حالة عادل إمام في الحجر المنزلي

متابعة بتجــــــــــرد: كشف المخرج المصري رامي إمام كيفية قضاء والده الفنان عادل إمام مرحلة الحجر المنزلي بعد الانتهاء من تصوير مسلسل “فلانتينو”.

وقال خلال لقاء هاتفي أجري معه ضمن برنامج Trending الذي يعرض على شاشة MBC4 إنهم يلتزمون جيمعاً بالبقاء في المنزل يتناولون الطعام ويشاهدون العمل ويتابعون ردود الفعل التي يحدثها. وكشف أن الحلقات المقبلة ستشهد تسارعاً في الأحداث وأن البرنامج لم يبدأ بعد. وذكر خلال اللقاء أن “الزعيم” أبدى إعجابه بفكرة العمل وبالشخصية منذ القراءة الاولى للنص.

وعن مشاركة الفنانة دلال عبد العزيز قال إن شخصية عفاف تناسبها وإنه تم ترشيحها لأداء الدور منذ اللحظة الأولى. وأشار إلى أنه كان يرغب في العمل معها منذ سنوات طويلة مضيفاً أنها بذلت الكثير من الجهود من أجل تجسيد الشخصية بأفضل طريقة.

ويشار إلى أن “فلانتينو” يجمع إلى جانب الفنانين القديرين عدداً من وجوه الشاشة مثل داليا البحيري وعمرو وهبة ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة وهدى المفتي وسليمان عيد وحمدي الميرغني. وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام‎.‎

وتتناول الأحداث قصة نور عبد المجيد الذي يعرف باسم “فلانتينو” ويمتلك عدداً من المدارس مع وزوجته والذي واجه بعض الأزمات التي يسعى إلى حلها.