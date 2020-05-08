سون ينهي التدريب العسكري في كوريا الجنوبية

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متابعة بتجـــــــــرد: أنهى سون هيونغ-مين مهاجم توتنهام الانكليزي تدريباً عسكرياً لمدة 3 اسابيع في كوريا الجنوبية وكان الأفضل بين 157 متدرباً خلال هذه التدريبات الأساسية. ويتعين على كل الرجال الأصحاء قضاء الخدمة العسكرية لحوالي عامين في كوريا الجنوبية لكن سون حصل على إعفاء بعد أن قاد كوريا الجنوبية للفوز بذهبية الألعاب الآسيوية 2018 لكنه رغم ذلك عليه العمل لمدة 544 ساعة في خدمة المجتمع خلال الأعوام الثلاثة المقبلة تقريباً.
وحصل سون على جائزة “بيلسونغ” وهي واحدة من خمسة أنواع من جوائز التميز التي تمنح لأفضل المتدربين.
وخضع سون للجحر الصحي لمدة أسبوعين عقب وصوله إلى سول قادماً من لندن في نهاية آذار الماضي. وجاءت تدريبات سون العسكرية في بلاده في ظل توقف الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا. ولم يشارك سون في أي مباراة منذ تعرضه لإصابة بكسر في الذراع في مباراة بالدوري الممتاز في مواجهة أستون فيلا في 16 شباط الماضي.
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