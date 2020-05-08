نيللي كريم لـ"الخليج 365": أبطال "بـ100 وش" لصوص لكن ظرفاء

نجحت الفنانة المصرية نيللي كريم في تجربتها الدرامية الجديد بـ"100 وش" (100 وجه) في الانتقال إلى أرض جديدة، وأثبتت أنها تستطيع تقديم اللون الكوميدي بنفس قوة ومهارة الشكل التراجيدي، فهي تمتلك موهبة ذات أجنحة متعددة ولديها حضور كبير.

تقدم "نيللي" شخصية "سكر" وهي فتاة خفيفة الظل ولديها إحساس بالمسؤولية تجاه أسرتها، وتحلم بالعبور من المنطقة الشعبية التى تعيش فيها لحي الزمالك الراقي، ومن أجل حلمها تلجأ للنصب بمعاونة "عمر" و يجسد دوره الفنان آسر ياسين.

”الخليج 365” التقت الفنانة نيللي كريم للحديث عن تفاصيل مسلسلها الجديد والمغري في شخصية"سكر" وأجواء التعاون مع المخرجة كاملة أبوذكري.





على مستوى الأداء والاختيار حدث تطور كبير في شخصيتك الفنية.. كيف حدث؟

أنا أجتهد في عملي، وأحاول الاستمتاع بما أقدمه، هناك ممثل يحب الكوميديا ويرى نفسه في هذا الشكل ويحرص على ذلك، وممثل آخر مغرم بالتراجيديا، ويجتهد في هذا الاتجاه. عن نفسي أحب تقديم كل الأدوار، ومؤمنة بأنني ممثلة فقط ويحركني ويشجعني الورق الجيد، وعندما قرأت مسلسل بـ"100 وش" تحمست للفكرة وأحببت جدا شخصية "سكر".





وما أسباب إعجابك بشخصية"سكر"؟

هي فتاة عفوية، تتعامل مع الحياة بشكل بسيط، وكل ما يدور بداخلها تجده على لسانها، هذا بالإضافة إلى إنها خفيفة الظل وذكية، وفي حياتها معاناة أيضا فهي تحملت مسؤولية والدتها وشقيقتها ولا تبخل عليهما بأي شيء.

يوجد في المسلسل مشاهد أكشن وإثارة.. هل استدعت تدريبات معينة؟

بصراحة شديدة لم أقم بالتدريب على أي شيء وتعاملت مع الشخصية بتكوين الممثلة بداخلي، وأرى أن هذا سبب نجاحها.





وما حقيقة تعرضك لحادث أثناء التصوير؟

بالفعل أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسل بـ"100 وش" أصيبت قدمي نتيجة الاصطدام بسيارة وحدث جرح كبير وأجريت عملية جراحية، وحمدا لله مرت الأزمة بسلام.

كيف كان التعاون مع الفنان آسر ياسين؟

آسر ياسين على المستوى الشخصي صديقي ويوجد بيننا تفاهم كبير، كما أنه نجم كبير ولديه قاعدة جماهيرية عريضة، وسعدت بالعمل معه ولم أتخيل أحدا غيره يجسد شخصية "عمر" في المسلسل.

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ماذا يجمعك بالمخرجة كاملة أبوذكري؟

كاملة أبوذكري مخرجة كبيرة وتهتم بالممثل جدا وتحرص على تقديمه في أفضل صورة، أنا أحبها جدا لأنها إنسانة رائعة وتجيد قراءة شخصيتي، وقدمت معها 5 أعمال منها "سجن النسا" و"بنت اسمها ذات".

ـ أبطال "بـ 100 وش" نصابون.. ألا تخافين التقييم من منظور أخلاقي؟

هدفنا من المسلسل هو إسعاد الناس ورسم الضحكة على الوجوه، واجتهدنا من أجل ذلك وحمدا لله، تلقيت إشادات كثيرة حول مستوى العمل.

صحيح أن أبطال المسلسل يمارسون النصب ولكن حاول أن تتأمل ظروف كل شخصية وسوف تتعاطف معها. "سكر "على سبيل المثال تهتم بتعليم شقيقتها ولا تريد أن تعرف ما تقوم به، و"عمر" لديه ظروف صعبة، بالتأكيد أنا لا أبرر قيامهم بالنصب، لكن الهدف الرئيسي للعمل الضحك فقط.

يمكنك أن تقول على "سكر وعمر" وزملائهما أنهم "لصوص لكن ظرفاء، أو عصابة "حمادة وتوتو" (الفيلم الشهير لعادل إمام ولبلبة وفؤاد المهندس) فهم لا يقومون بالنصب من أجل الانتقام. كما أن الضحايا يستحقون ذلك، وحيلة النصب يتم الترتيب والإعداد لها بشكل كوميدي يدفع للضحك.





برأيك، هل توجد شخصيات مثل "سكر وعمر" في الواقع؟

بكل تأكيد ، وسوف تندهش إذا علمت أن قصة المسلسل مستوحاة من الواقع والحكايات حقيقية، سكر بنت طيبة حلمها الانتقال من منطقة شعبية والحياة في الزمالك ، و"عمر" لديه أحلام وقد نصادف ذلك في حياتنا كثيرا.





البعض يرى تتر المسلسل من عوامل نجاحه. ما تعليقك؟

اتفق تماما مع هذا الرأي، الأغنية التي صنعتها فرقة "المدفعجية" لأغاني المهرجانات جميلة جدا ومناسبة لإيقاع العمل وأجواء القصة، وكلامها لطيف جدا لذا تركت صدى كبيرا مع المشاهد.

هل انتهى تصوير المسلسل بالكامل؟

سينتهى التصوير بعد 10 أيام، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور والنقاد لأن فريق العمل يبذل كل ما في وسعه لتقديم عمل رائع ومختلف.



