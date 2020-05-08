مسلسل الفتوة الحلقة 14.. ياسر جلال يتهم أحمد خليل بقتل والده

تصاعدت الأحداث الدرامية في الحلقة 14 من مسلسل "الفتوة" للمخرج حسين المنباوي، التي بدأت بـ"حسن الجبالي" ويجسد دوره ياسر جلال وهو يحاول تذكر واقعة قتل والده، إذ تدفعه أجواء المولد لهذا الأمر.



وفي مشهد مؤثر يذهب حسن الجبالي لمواجهة فتوة الجمالية "صابر أبو شديد" ويقوم بدوره الفنان القدير أحمد خليل، ويتهمه بقتل والده طمعا في السيطرة على الجمالية والفوز بلقب الفتوة، وينفي "صابر أبو شديد" هذا الاتهام.





Advertisements

ويعترف لـ"حسن الجبالي" بأن والده ترك وصية له وطلب منه أن يرعاه ويسلمه "الفتونة" ليصبح ياسر جلال الفتوة، لكنه لم ينفذ الوصية وطمع في المنصب.

وشهدت الحلقة 14 أيضا ذهاب أحمد خليل لزوجته "أحباب" والدة ابنته "ليل" التي اختفت منذ سنوات طويلة، ويواصل المعلم "سيد اللبنان" الذي يقوم بدوره الفنان رياض الخولي البحث عن الكنز المفقود.

مسلسل "الفتوة" من تأليف هاني سرحان وإنتاج شركة سنرجي ويشارك في بطولته نخبة من نجوم التمثيل بجانب ياسر جلال مثل إنعام سالوسة ومي عمر وأحمد صلاح حسني وعايدة رياض.