إخراج داميان شازيل.. The Eddy لظافر العابدين ينطلق على نتفليكس

تبدأ شبكة نتفليكس للبث التلفزيوني، الجمعة، أولى حلقات المسلسل الأمريكي الفرنسي "The Eddy"، من إخراج الحاصل على أوسكار داميان شازيل، وياشرك في بطولته ظافر العابدين.

والمسلسل إنتاج فرنسي - أمريكي مشترك، وتدور أحداثه عن مالك ملهى يتعامل مع الفوضى اليومية لعالم الموسيقى في قلب العاصمة الفرنسية باريس، ويشارك في البطولة جوانا كوليج، والمرشحة لجائزة جولدن جلوب ميليسا جورج، وأندريه هولاند، وراندي كربر وطاهر رحيم.

والمسلسل من إخراج المخرج الحائز على جائزة الأوسكار داميان شازيل عن فيلمه La La Land، ويشارك في إخراجه بجانب المخرجة المغربية هدى بن يمنية الحائزة على جائزة الكاميرا الذهبية في مهرجان كان السينمائي والمخرجة ليلى مراكشي (Rock the Casbah)، وهو من تأليف تأليف جاك ثرون، كما يشترك في عملية الإنتاج ألان بول.



ظافر العابدين أسس مسيرته المهنية عبر مشاركات متنوعة في عدد من الأفلام الغربية العالمية الضخمة، منها: Children of Men (2006)، Sex and the City 2 (2010)، Centurion (2010)، Black Forest (2012) والفيلم البريطاني Rise of the Foot soldier، قبل انطلاقه بأعمال الدراما والسينما العربية، كما أنه يحرص على الوجود المستمر بالدراما التليفزيونية في العالم العربي؛ ومن أحدث أعماله بها مسلسل "عروس بيروت" ويشارك أيضاً في فيلم "العنكبوت" من بطولة أحمد السقا ومنى زكي. وفي العام السابق قدم ليالي أوجيني (2018).