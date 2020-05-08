المدرب الشخصي لأديل يكشف الأسباب الحقيقية لفقدان وزنها الهائل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدث المدرب الشخصي السابق للمغنية العالمية آديل عن فقدان وزنها الهائل على مدار عدة أشهر، مصرًا على أن قرارها بفقدان الوزن لم يكن أبدًا بهوسها للحصول على الرشاقة وإنما لأسباب صحية.

كانت قد أظهرت آديل البالغة من العمر 32 عامًا، التي تلتزم بنظام غذائي يحتوي على 1000 سعر حراري يوميًا، فقدان وزن بشكل كبير بعد نشر صور لها في فستان أسود ضيق على "إنستغرام" يوم الثلاثاء الماضي.

ونشر المدرب "بيت جيراسيمو" صورة له مع آديل، حيث تظهر وهي تطفو في بركة مياه، وكتب في التعليق: "بصفتي المدرب الشخصي السابق لأديل، فإنه من المحبط أن تقرأ التعليقات السلبية واتهامات التخوف من الدهون التي تشكك في صدق فقدان وزنها المذهل"، وفقًا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأشاد جيراسيمو بأديل، قائلًا إنها لم تتظاهر أبدًا بشيء لم تكن عليه، وأضاف:"عندما بدأت أنا وأديل رحلتنا معًا، لم يكن الأمر يتعلق أبدًا بالنحافة الفائقة، كان الأمر يتعلق بصحتها؛ خاصة بعد الحمل وبعد الجراحة".

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وقال :"عندما أعلنت النجمة عن ألبومها 25 وجولتها، كان علينا أن نستعد لنظام مرهق لمدة 13 شهرًا، في ذلك الوقت، استعددت للتدريب وقدمت خيارات طعام أفضل".

وتسبب تدريب آديل واتباع نظام غذائي إلى خسارة كبيرة في الوزن، ليتحول التركيز على ذلك، وقال جيراسيمو: "تحول جسدها وكان منتشرًا عبر كل وسائل الإعلام، كان الاهتمام بها مذهلًا، ومنذ انتقالها إلى لوس أنجلوس، بدأت بعض التغييرات الشخصية الصعبة؛ لذا كان من الطبيعي أن يصاحب ذلك إحساس جديد هو تغيير الذات".

وتابع أن هذا التحول ليس لمبيعات الألبومات أو الدعاية، إنما تفعل آديل ذلك لنفسها ولابنها أنجيلو، مشددًا على أنه يأمل أن يقدر الناس العمل الشاق الذي قامت به أديل لتحسين نفسها لصالحها وعائلتها فقط، وأنه لم يكن بسبب جعل الآخرين يشعرون بالسوء حيال أنفسهم، في إشارة إلى طليقها.

وكان قد تردد أن السبب وراء فقدان آديل لوزنها هو طلاقها من زوجها رجل الأعمال، سيمون كونيكي، بعد إعلان انفصالهما أبريل 2019.