وفاة "تاي" رائد الهيب هوب في بريطانيا بعد إصابته بكورونا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توفي مغني الراب البريطاني "تاي" المرشح لجائزة ميركوري السنوية عن عمر يناهز 47 عامًا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي يضرب العديد من دول العالم في الوقت الحالي وتحول إلى وباء فتاك.

وأعلنت صفحة جمع التبرعات التي أنشأت لدعمه نبأ وفاته، مشيرة إلى أن الموسيقي، واسمه الحقيقي بن تشيجيوك، كان في المستشفى بعد اختبار إيجابي لفيروس Covid-19 ثم تم وضعه في غيبوبة مصطنعة؛ لمساعدة جسده على مكافحة العدوى.

وكانت قد تحسنت حالة تاي وتعافى نوعًا ما في منتصف أبريل، إلا أنه توفي مساء أمس 7 مايو، وفقًا لصحيفة "التليجراف" البريطانية.

وكتبت الصفحة: "تتقدم عائلة تاي بالشكر لكل من تواصلوا وأعربوا عن قلقهم منذ دخوله المستشفى ولكنهم يقدرون الآن خصوصيتهم، بسبب حزنهم وإنهم بحاجة إلى الوقت لتخطي الأزمة".

كان قد ولد تاي في لندن لأبوين مهاجرين نيجيريين، وأصدر ألبومه الأول Awkward في عام 2001، وأصدر ألبومه الثاني Upward في عام 2004 والذي حصل على ترشيحات جوائز إيمي واينهاوس وجائزة ميركوري المرموقة.

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كما أطلق ثلاثة ألبومات أخرى وتعاون مع الفنانين بما في ذلك فرقة De La Soul والمغني رودني هيلتون سميث.

ونعى عدد من المشاهير وفاته، حيث قاد النجم البريطاني إدريس إلبا نعيه، واصفا تاي بأنه "رائد موسيقى الهيب هوب في المملكة المتحدة".

وكتبت إلبا على إنستغرام: "أنا محطّم من قبل هذا الرجل.. أتذكر عندما قمنا بعمل نغمة في مكان ما في جنوب لندن في ذلك اليوم، كان ذلك عندما كنت أقوم بالموسم الأول من لوثر وتحدثنا عن ذلك كثيرًا.. صلواتي لعائلتك".

وأشاد الممثل نويل كلارك أيضًا به، وقال على تويتر: "باستثناء عدد قليل، فإن معظم الناس لن يعرفوا لكن هذا الرجل كان صديقي، واليوم أخذه كورونا بعيدًا عن عالمنا، ابقوا في المنزل، هذا الفيروس ليس مزحة".

وقال مغني الراب غريم غيتس على إنستغرام:"وداعًا.. ارقد بهدوء يا تاي، مغني الراب والشاعر والناشط وواحد من أفضل المواهب التي أنتجتها المملكة المتحدة على الإطلاق".