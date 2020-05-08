جينيفر لوبيز وأليكس رودريغز يؤجلان حفل زفافهما إلى أجل غير مسمى!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أكثر من عام على طلب لاعب البيسبول أليكس رودريغز الزواج من مغنية البوب الأمريكية جينيفر لوبيز خلال رحلة رومانسية في جزر البهاما، تسبب فيروس "كورونا" المستجد في القضاء على أحلامهما في حفل زفاف فخم كان يعتزمان إقامته في إيطاليا.

وكشفت شبكة E! الأمريكية أن أليكس وجينيفر، قررا تأجيل الزواج الصيفي المخطط له إلى أجل غير مسمى، بعد أسابيع طويلة من التفكير نظرًا لانتشار فيروس "كورونا".

وخططت المغنية البالغة من العمر 50 عامًا ولاعب البيسبول السابق البالغ من العمر 44 عامًا في الأصل لعقد حفل زفافهما المرتقب في إيطاليا.

ومع عدم العودة إلى الحياة الطبيعية في المستقبل القريب، شعر الثنائي أن تأجيل الزفاف هو الخيار الأكثر أمانًا، لذا تم إخطار الضيوف مؤخرًا بأن حفل الزفاف لن يتم في أواخر الصيف كما هو متوقع، وفقًا للشبكة.

وخططت جينيفر وأليكس لاستضافة حفل زفافهما في إيطاليا، ولا يزالان يأملان في إقامة حفل أحلامهما عندما يكون الوقت مناسبًا، ومع ذلك أوضح المقربون أنهما يفكران في مواعيد جديدة، لكنهما لم يحدداها بعد.

ويعد التغيير في خطط زفافهما بمثابة خيبة أمل للثنائي لأنهما كانا يخططان لليوم الكبير منذ عدة أشهر، ووصل الأمر لإخبار الضيوف.

ومع ذلك، قالت جينيفر سابقًا إن توقيت الزفاف "لا يهمها"، وفي الوقت نفسه، مزح أليكس بأنه وجينيفر قد يقيمان حفل زفاف عابرا، بنفس الطريقة التي فعلا بها عيد ميلاد ابنته إيلا رودريغيز الثاني عشر، وقال للمضيف جيمي فالون: "ما هو رائع هو أننا أقمنا حفلة عابرة، وإذا أقمنا حفل زفاف.. سيكون أرخص!".

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يُذكر أن جينيفر لوبيز التي باعت في مهنتها الموسيقية أكثر من 55 مليون ألبوم حول العالم، واعدت أكثر من 10 رجال، ففي الفترة من 1997-1998، تزوجت من النادل الكوبي أوجاني نوا، إلا أنهما انفصلا بعد 11 شهرا من الزواج، وفي 1999، ارتبطت بمغني الراب شون كومز وانفصلا 2001.

وخلال الفترة من 2001 حتى 2002، تزوجت من لاعب الكرة الأسترالي كريس جود بعد قصة حب كبيرة، إلا أنهما انفصلا بعد 10 أشهر فقط.

وفي عام 2002، ارتبطت بالنجم الأمريكي بن أفليك، وانفصلا في يناير 2004، بعد أن ألغيا زفافهما في اللحظة الأخيرة.

وبعد ذلك بشهور، تزوجت من المطرب مارك أنتوني بعد أسابيع قليلة من المواعدة وأنجبا سويًا التوأم ماكس وإيم في عام 2008، إلا أنهما انفصلا في يوليو 2011، قبل الطلاق رسميًا في عام 2014.

وفي الفترة من أكتوبر 2011 حتى أغسطس 2016، واعدت الراقص كاسبر سمارت لتنفصل عنه، ثم أعلنت خطبتها للاعب البيسبول أليكس رودريغز بعد عامين من المواعدة.