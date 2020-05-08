مادونا تكشف إصابتها بكورونا وتتبرع بـ 1.1 مليون دولار للعثور على لقاح للفيروس

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت النجمة الأميركية "مادونا" في تدوينة لها على الإنستغرام بأنها مصابة بفيروس كورونا المستجد؛ لهذا السبب كان عليها إلغاء حفلها الموسيقي في باريس في شهر فبراير، على الرغم من أنها ليست مريضة حاليًا.

وكتبت: "عندما يكون الاختبار إيجابيًا على الأجسام المضادة، فهذا يعني أنك مصاب بالفيروس، وهو ما حدث معي لأنني شعرت بالمرض في نهاية جولتي في باريس قبل أكثرمن سبعة أسابيع برفقة العديد من الفنانين الآخرين الذين تواجدوا في عرضي".

يذكر أن النجمة البالغة من العمر 61 عامًا، أدت عرضًا واحدًا في Grand Rex بتاريخ 22 فبراير قبل إيقاف العرض التالي، بسبب الإصابات المستمرة.

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في وقت لاحق ، ألغت حفلتين أخريين في باريس- آخرهما خلال جولتها العالمية مدام إك - بعد أن حظرت السلطات الفرنسية التجمعات الكبيرة في محاولة لوقف انتشار الفيروس في أوائل مارس، وكتبت مادونا في منشورها: "في ذلك الوقت اعتقدنا جميعًا أننا مصابون بأنفلونزا سيئة.. الحمد لله أننا بصحة جيدة الآن".

وياتي كشف إصابتها بعد مشاركتها مقالًا حول تبرعها بـ 1.1 مليون دولار من أجل العثور على لقاح مضاد للفيروس.

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