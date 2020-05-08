شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل زفاف أليكس رودريجيز وجنيفر لوبيز لأجل غير مسمى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع جاست جيرد أن لاعب البيسبول السابق البالغ من العمر 44 عامًا والنجمة جينيفر لوبيز البالغة من العمر 50 عامًا قاما بتأجيل زفافهما المخطط له في الصيف بسبب فيروس كورونا

وأوضح التقرير أن الزوجان شعرا بأن تأجيل الزفاف الخيار الأفضل وقد تم إخطار الضيوف بأن الزفاف لن يتم في أواخر الصيف كما كان مقرر له.

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جنيفر لوبيز كانت قررت أن تقضي فترة الحجر المنزلي الذاتي بمنزلها الموجود في ميامي بفلوريدا خوفا من انتشار فيروس كورونا بطريقة لم يتوقعها الكثير من محبيها وعشاقها حول العالم فكان من المتوقع أن لوبيز ستقضي وقتها بين الموسيقي و الغناء، لكن ركزت النجمة البالغة من العمر ( 50 عاما ) علي ممارسة الرياضة باستمرار مع طفليها التوأم و صديقها لاعب البيسبول الشهير اليكس رودريجير و ابنتيه ، وظهرت جنيفر لوبيز بأحد مقاطع الفيديو و هي تلعب مع عائلتها الكرة الطائرة ، بينما ظهر اليكس رودريجيز بأحدي مقاطع الفيديو و هو يقوم بتمرين جنيفر لوبيز و ابنتها ايمي علي لعبة البيسبول التي يعد رودريجيز احدي أهم وأشهر أبطالها في العالم ، بينما ظهرت ابنتيه بالفيديو خلال تصوير الفيديو.