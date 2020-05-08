شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "الاختيار" دراما علقت أطفال مصر بالشهادة من أجل الوطن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتمتع مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يجسد حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، باهتمام مجتمعى فريد من مختلف الفئات العمرية، فالعمل الدرامى لم يحظ باهتمام وحب الكبار فقط، بل والأطفال أيضًا من بين أشد المتابعين والمعجبين به لما يبرزه من بطولات وتضحيات لرجال القوات المسلحة المصرية لحفظ أمن وأمان مصر وشعبها.

وعلى مدار 14 حلقة عرضت لمسلسل "الاختيار"، امتلأت صفحات السوشيال ميديا بصور الأطفال وهم ملتفون أمام شاشة التليفزيون فى مشهد مبهج لمتابعة أحداث المسلسل وبطولات الشهيد أحمد المنسى، ومن بين هؤلاء الأطفال وقف أحدهم أمام التليفزيون ممسكًا بسلاحه الآلى البلاستيكى موجهًا إياه للشاشة فور ظهور الفنان أحمد العوضى، الذى يؤدى دور الإرهابى هشام عشماوى.

ومن المشاهد التى تبرز مدى تأثير مسلسل "الاختيار" فى نفوس الأطفال، ارتداء بعضهم ملابس الجيش المموهة أثناء متابعة أحداث المسلسل، فيما رسم طفل صورة للشهيد أحمد المنسى، وكتب عليها: "الشهيد أحمد المنسى.. المنسى لا ينسى.. نفسى أكون زيه"، وبلغت قوة شخصية المنسى وتأثر الأطفال ببطولاته كونه أصبح قدوة لأجيال من المصريين، عندما كتب طفل آخر رسالة يناشد فيه الله أن يكون مثل الشهيد المنسى.

الطفل إسلام أسامة كتب ببراءته وعفويته فى رسالة إلى الله، "ممكن يا رب لما أكبر أكون زى الضابط المنسى، مش أنا يا رب بحبك وبصلى وبأكل القطط وبساعد الغلبانين والفقراء وأنت بتحب كدة، أنا كمان نفسى تعملى اللى بحبه وأكون زى المنسى راجل وأفرح ماما ومصر كلها عشان خاطرى وافق.. بحبك يا رب إسلام محمد أسامة".

بدوره أشاد أحد ضباط الصاعقة المصرية، وصديق الشهيد أحمد المنسى، بمشاهد الأطفال المتأثرين ببطولات الجيش المصرى، وشخصية المنسى التى جسدها مسلسل "الاختيار"، ونشر مجموعة من اللقطات التى تبرز انجذاب الأطفال بأحداث المسلسل عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك".

وقال صديق الشهيد المنسى "اللى يعارض عمل خلى أطفال مصر كلها تفهم يعنى إيه بطل وشهيد وكلهم نفسهم يكونوا زيه.. ويقعد يطلع شوية ملاحيظ أكثر ما يميزها أنها تافهة وخايبة وسطحية.. ده يبقى يندرج تحت الآية الكريمة اللى بتقول، بسم الله الرحمن الرحيم "ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة" صدق الله العظيم".

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وأضاف "ده الشهيد نفسه عمره ما كان هيتمنى من رسالته المدنية والعسكرية أكتر من اللى حصل ده.. كان بيؤثر فى دائرة صغيرة جدًا لن تتجاوز بأى حال من الأحوال 10000 فرد طوال رحلة حياته.. بقى بيؤثر فى ملايين الملايين ومش أى ملايين لا كمان ده الجيل اللى طالع يشيل الراية ويحفظ عهد وشرف الأرض".

وتابع "طيب أقسم بالله الشهيد وأى شهيد ماكانش يحلم بأكتر من كده ولا يتمنى غير كده.. رحم الله الأخيار وأعز أوطانهم بهم وأعزهم بالحق الأحق فى الاتباع".