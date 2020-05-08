شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الحب ينبت بقلب خالد الصاوى تجاه صابرين بالحلقة 14 من "ليالينا 80" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أحداث الحلقة الـ14 من مسلسل "ليالينا 80"، الذى يعرض على CBC، حصرياً طوال أيام شهر رمضان، بدأت تنبت بعض المشاعر فى قلب "جلال" خالد الصاوى تجاه "رقية" صابرين، حتى أنه ذهب إليها دون سابق ميعاد، وفوجئت "رقية" بهذه الزيارة، وقال لها "جلال" إنه جاء من أجل الاعتذار لراضى – ميدو عادل، عما فعلته مريم – غادة عادل معه بمنزلها، بينما استنكرت فاطمة ونجوى وجوده وأرادا طرده لكنها منعتهما.

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وانتهت الحلقة بذهاب "هشام" إياد نصار إلى منزل الزوجية، ليجد تعنتا شديدا من مريم – غادة عادل وتطالبه بتنفيذ رغبتها فى الطلاق، إلا أنه يرفض ذلك، أملا في إصلاح الأحوال بينهما، وعاد هشام إياد نصار إلى المنزل ليرى ابنته جميلة - رنا رئيس - وطلبت منه البقاء معها لوقت أطول، إلا أنه أخبرها بأنه يجب أن يذهب إلى منزلهما الثانى لأخذ بعض الأوراق الخاصة بعمله، ودخل على مريم - غادة عادل بالغرفة وحاول أن يتقرب منها لكنها منعته، فذهب.

مسلسل "ليالينا 80" بطولة كل من غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، حسني شتا، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج تامر مرسي، وتدور أحداث في فترة الثمانينات، حيث ترصد الحياة الاجتماعية في هذه الفترة مع تصاعد الصراعات والأحداث طوال الحلقات.







