شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لما كنا صغيرين الحلقة 14.. خالد النبوى يراوغ محمود حميدة ويكشف سره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل "لما كنا صغيرين" أحداثا مثيرة، إذ بدأ "ياسين" خالد النبوى فى مراوغة "سليم" محمود حميدة، فى الصراع القائم بينهما من أجل إثبات الأول براءة أخيه "حسن" نبيل عيسى فى القضية المحبوس على ذمتها وهى قتل "نهى" نسرين أمين، والذى يقف وراءها "سليم".

المراوغة بدأت ببحث "ياسين" خالد النبوى فى تاريخ "سليم" محمود حميدة والذى يحمل الكثير من الأسرار حول علاقته بتجارة المخدرات، واستقبل "ياسين" سيدة تدعى "مدام رانيا" يبدو أنها على علاقة قوية بسليم وتعرف الكثير عنه، إلا أن الكاتب أيمن سلامة أجل الإفصاح عن هذا السر ليتضح خلال الحلقات المقبلة من المسلسل.

كما يتفاجأ "سليم" بـ"ياسين" خالد النبوى يقف بجواره أمام لحد أخته "أبلة عفت" ويقرأ الفاتحة ‏لكنه يتوعده بالإيقاع به وإثبات تجارته فى المخدرات بعد أن ينتهى من ‏الحزن على أخته، وخلال خروجه تدخل "صافى" شريكة "سليم" فى بيع ‏الممنوعات لتعزيه، فيراقبهما "ياسين" ويصورهما بهاتفه. ‏

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تطالب "دنيا" ريهام حجاج "ياسين" خالد النبوى، بتقديم صورة "سليم وصافى" ‏للنيابة لإثبات براءة أخيه حسن "نبيل عيسى" لكنه يطلب منها التمهل حتى ‏يملك دليل إدانة قوى. ‏

ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة‎ dmc ‎الساعة 9:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 مساء، ‏وعلى القناة الأولى المصرية الساعة 11 ‏مساء‎.‎

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد ‏رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن سلامة وإخراج محمد ‏على‎.