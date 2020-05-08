شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد فضيحة روجينا لـ أحمد زاهر أمام زوجته فى "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الـ14 من مسلسل "البرنس"، للنجم محمد رمضان بذهاب روجينا "فدوى" إلى منزل "فتحى" أحمد زاهر وزوجته دنيا عبد العزيز "شيماء"، لتخبرها بأنها الزوجة الثانية لـ"فتحى" أحمد زاهر، وكشفت عن أمرهما، كما طلبت "فدوى" روجينا منه أن ترى أبناءه لتفاجئها "شيماء" دنيا عبد العزيز بأن ليس ليدهما أبناء.

وواجهت "فدوى" روجينا زوجها "فتحى" أحمد زاهر وتخبره بأنهما سيخضعان للكشف الطبى لإظهار الحقيقة، وبالفعل تصطحبه إلى الطبيب لتعلم منه حقيقة الأمر حول سبب عدم الإنجاب حتى الآن بعد سنوات من الزواج.

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تدور أحداث المسلسل فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذى يعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.







