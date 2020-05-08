شكرا لقرائتكم خبر عن مغامرة تحسب لها.. كيف دخلت حلا شيحة أدوار الشر لأول مرة من أوسع الأبواب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردود أفعال كبيرة على السوشيال ميديا أثارتها الفنانة حلا شيحة مؤخراً بسبب شخصية "فرح" التى تلعبها ضمن أحداث مسلسل "خيانة عهد"، وذلك لما تضمنته حلقة الأمس من المسلسل حيث تسببت فى قتل ابن أختها الوحيد "هشام" بدم بارد مثلما وصفها رواد السوشيال ميديا ممن يتابعون المسلسل.

وذلك فى مغامرة كبيرة دخلتها الفنانة حلا شيحة بعدما لعبت دور شخصية شريرة للمرة الأولى فى مسيرتها الفنية التى امتدت لسنوات طويلة لعبت فيها الكوميديا مع "اللمبى"، والفتاة الرومانسية فى أكثر من عمل مثل "السلم والثعبان"، إلا أنها لم تقدم دور الشر فى أى مناسبة، لذا كان رهانها على شخصية فرح التى تلعبها خلال أحداث مسلسل "خيانة عهد" محفوف بالمخاطر.

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حلا شيحة خيانة عهد

وما إن بدأ عرض حلقات المسلسل لم يصدق الجمهور رؤيتها فى ثوب الأخت التى تؤذى ابن اختها "يسرا"، بإعطائه الهيروين رغبة فى التخلص منه وأن يظل حبيس الإدمان طوال حياته، وذلك فى مفارقة غريبة تمثلت فى درجة الثقة والمحبة التى منحتها "عهد" يسرا لها بالإضافة إلى كم الحب الموجود لدى هشام "خالد أنور" لخالته فرح "حلا شيحة".



حلا شيحة

ورغم تعافى هشام إلا أن فرح يزداد شرها طوال الأحداث وإصرارها على التخلص من الابن الوحيد لأختها، وبالتالى كان مشهد حلقة الأمس حينما قتلته ملخص لكل الشرور الداخلية لدى "فرح" بعدما قتلته بدم بارد ولم تشعر بأى مشاعر ندم على موته، وعلى الفور أعدت الخطة كى تبعد التهمة عنها وألقته فى الشارع فى مشهد لم يعتد جمهور الدراما على رؤيته من أن تقتل الخالة بدم بارد ابن شقيقتها الوحيد ثم تذهب جنازته وكأنها لم تفعل شيئا.

كل ما سبق جعل الفنانة حلا شيحة تدخل فى دراما رمضان من خلال مغامرة تحسب لها، بعدما قدمت دور الشر من أوسع أبوابه فى عمل فنى، وخلال مباراة درامية على الجانب الآخر مع الفنانة يسرا فى انتظار ما ستسفر عنه الحلقات المقبلة بين فرح وعهد.