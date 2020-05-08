شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال: حميد الشاعرى أسطورة ومن أهم مطورى الموسيقى فى العالم العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الفنان رامى جمال النجم حميد الشاعرى بـ"الأسطورة"، وأنه أحد أهم مطورى الموسيقى فى العالم العربى ومن أكثر الموسيقيين تأثيرًا، كاشفا أن أغنية "فى سكوت" هى أحب أغانى الشاعرى إلى قلبه.





ونشر جمال صورة له مع الشاعرى، عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: الأسطورة حميد الشاعرى، أنا من مدمنى ومعجبى الأستاذ حميد الشاعرى، واحد من أهم مطورى الموسيقى فى عالمنا العربى، ومن أكثر الموسيقيين تأثيرًا، كاشفا أن "فى سكوت - عودة" من أهم الأغانى التى يعشقها للكابو حميد الشاعرى.

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وكان الكابو حميد الشاعرى، أحيا مؤخرا حفلا "أون لاين" من الاستوديو الخاص به، ضمن حملات تشجيع المواطنين على البقاء فى منازلهم لمواجهة أزمة تفشى فيروس كورونا، وحقق الحفل نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا"، ووصلت نسب المشاهدة إلى مليون خلال 24 ساعة.

وقدم حميد خلال الحفل مجموعة من أغانيه القديمة ومنهما "عودة"، "دايرة الرحلة"، فيما قام بغناء "ديمو" من أغانى ألبومه الجديد، و"أوسكار" من كلمات مؤمن سالم، ألحان محمد رحيم وتوزيع تميم، وأغنية "أنا بابا" كلمات محمد البوغة، ألحان مديح محسن وتوزيع أمين نبيل.

ويتعاون حميد خلال هذا الألبوم مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين، كما يضم الألبوم الجديد أغنيه تريو مع مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، ودويتو آخر مع المطربة جورى التى قدمها من قبل فى أغنية "بحبك"، إضافة إلى دويتو مع سوبر ستار من نجوم الغناء لم يتم الإفصاح عنه وسيكون مفاجأه لجمهور حميد، إضافة إلى الصوت الجديد يوسف، الذى قدمه حميد للجمهور خلال الحفله، وأعلن عن تعاونه معه.

وطالب حميد خلال الحفل بالالتزام بقرار الحظر والحجر المنزلى، والالتزام بقرارات الدولة للحفاظ على حياتهم والتغلب على انتشار الفيروس، وأشار إلى أن المزيكا بدأت تأخذ منعطف جديد فى العودة لمزيكا الثمانينات والتسعينيات.