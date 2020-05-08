شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عمر ودياب الحلقة 14.. كريم عفيفى يقنع على ربيع وخاطر بالعمل فواعلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "عمر ودياب" بطولة الفنان على ربيع ومصطفى خاطر بالبحث عن عمل جديد، وأقنعهم كريم عفيفى الذى يظهر كضيف شرف بالعمل كفواعيلة، ومع عملهم بنقل ألف طوبة إلى الدور التانى رفض صاحب العمل أن يعطيهما المال، لأنهما نقلا الطوب بالخطأ إلى عمارة أخرى.

ووضع الفنان صلاح عبد الله فى حلقة أمس كلا من على ربيع ومصطفى خاطر فى ورطة كبيرة بعد أن قام بأخذ والدتهما وخالهما رهينة حتى يقوم الثنائى بسرقة محل مجوهرات.

مسلسل عمر ودياب يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم لكل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.

وفى سياق آخر، شارك النجم المصري محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، مؤخرا عبر حسابه على إنستجرام"، بصورة أثناء متابعته لمسلسل "عمر ودياب"، والذى يعرض حاليا على قناتى ON والحياة.