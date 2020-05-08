شكرا لقرائتكم خبر عن رجالة البيت الحلقة 14.. تيمون وبومبا يسرقان ملابس تبرعات جمعية خيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تيبدأ الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "رجالة البيت"، بجمع تيمون (أحمد فهمى) وبومبا (أكرم حسنى) ملابس جميع أفراد المنزل الشتوية، من أجل التفتيش فيها على أمل إيجاد أموال فيها، وفجأة يقررن التبرع بها لإحدى الجمعيات الخيرية، وعندما يصلان إلى مكان التبرع يخبرهم المسئول بملء استمارة وترك الملابس التى يريدون التبرع بها وسيتم إيصالها إلى عنوان الجمعية.

يقرر تيمون وبومبا سرقة ملابس التبرعات مستغلان تشابه عنوان الجمعية الخيرية وعنوان منزلهما، ويغير تيمون العنوان المكتوب أمام المتبرعين لعنوان منزلهما، وبعد وصول الملابس إلى المنزل يدخل عليهم عيد (بيومى فؤاد) ولا يصدق أن تيمون وبومبا يعملان على التبرع بهذه الملابس، إلا أنهما يعطيانه جاكيت جلد حتى لا يتعرض للضرب مرة أخرى على أساس أنه إذا ارتداه لن يتسطع أحد ضربه.

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ينزل تيمون وبومبا بالملابس إلى العتبة لبيعها لكنهما يفشلان فى الأمر، بينما عم عيد يلبس الجاكيت الجلد وفجأة تتغير معاملة أهل الحارة معه، وبعدما كان الكل يضربه أصبحوا يحترمونه ويخافون منه، لكن عندما خلع الجاكيت تعرض للضرب من بعض البلطجية فى الحارة.

مسلسل "رجالة البيت" يعرض على قنوات cbc وdmc وon، وهو بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.