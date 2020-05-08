محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : نشر الفنان أحمد مكي، فيديو له مع حمام الشقلباظ الأرضي الذي يطلق عليه اسم"البهلوان". وكتب مكي، في تعليقة على الفيديو الذي طرحه عبر حسابه على انستجرام: "حمام الشقلباظ الأرضي (البهلوان).. سبحان الله المبدع". يذكر أن أحمد مكي، بدأ تحضيرات فيلمه الجديد "مفيش مشكلة" مع المخرج كريم السبكي، وتأليف فاروق هاشم، ليعود إلى السينما من جديد بعد غياب 7 سنوات، منذ فيلم "سمير أبو النيل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد مكي ينشر فيديو لحمام "البهلوان": "سبحان المبدع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.