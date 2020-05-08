بعد القبض على الماليزيتين المتهمتين بتعذيب قطة.. هذا ما يتمناه محمد هنيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نشر الفنان محمد هنيدي، خبر يشير إلى القبض على الفتاتين الماليزيتين المتهمتين بتعذيب قطة، في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب هنيدي، عبر حسابه على تويتر، قائلا : "القبض على الفتاتين الماليزيتين أمس بعد انتشار الفيديو ليهم في المنطقة العربية أثناء تعذيبهم لقطة صغيرة".

وأضاف: "نتمنى يتم عقابهم بشكل يخليهم يخافوا من أي قطة ماشية في الشارع، الرحمة أولا".

وكان هنيدي، تفاعل مع فيديو تعذيب القطط، عبر حسابه على تويتر، معلقا: "لازم نتعلم ونعلم ولادنا الرحمة والأخلاق عشان مايتحولوش لوحوش.. اتربينا من وإحنا صغيرين على حديث وقصة دخول امرأة النار في قطة بسبب إنها حبستها، بس في ناس ولا اتربت ولا تعرف ربنا إنها تعمل في كائن بريء كده".