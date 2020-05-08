عمرو يوسف يخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

خضع الفنان عمرو يوسف لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات، وظهر فيها بتلقائية وعفوية، حيث تم تصويره في بيته، ونالت تلك الجلسة إعجاب الجمهور.

صور جلسة التصوير تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر مايو، وظهر فيها وهو يرتدي تي شيرت أسود وفي أخرى أبيض من داخل منزله.

يذكر أن أخر أعمال الفنان عمرو يوسف فيلم "ولاد رزق 2" وشاركه فى بطولته: أحمد عز وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم: غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، إنتاج سينرجي فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.