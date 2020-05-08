تراند اليوم : إحالة فنانة مصرية شهيرة إلى المحاكمة بسبب قانون أصدره "السيسي"

أحالت النيابة العامة في مصر، فنانة شهيرة إلى المحكمة لمحاكمتها وفقًا لقانون أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأحالت النيابة الفنانة سما المصري إلى المحكمة بتهم تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو فاضحة.
ووفقا للقانون الذي أصدره "السيسي" مؤخرًا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، والدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار.
وأفاد القانون أن الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.
وكانت قوة مباحث قسم الأزبكية بالقاهرة، ألقت القبض على الفنانة سما المصري، بعد تقديم عدة بلاغات ضدها آخرهم من الإعلامية ريهام سعيد، بتهمة نشر الفسق والفجور، عبر فيديوهات غير أخلاقية على حسابها على موقع "إنستجرام".
وأمر النائب العام المصري بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها سما المصري، بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها تنفيذاً لأمر النيابة العامة بضبطها.