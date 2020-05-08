المسلسلات السورية حاضرة فى رمضان مع دريد لحام وباسل خياط وعابد فهد

يبدو أن الدراما السورية تراجعت بشكل كبير بعد أن بدأت تسترد عافيتها العام الماضى، مع هدوء الحرب فى سوريا، وانفض الغبار عنها، واستعادة مجدها، وأعد المنتجون السوريون خطة لعودة المسلسلات السورية بكثافة على الفضائيات، ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، وجاءت جائحة فيروس كورونا لتطيح بأحلام السوريين، وتراجع الإنتاج مره أخرى، ليصل إلى 11 مسلسلاً فقط تعرض خلال شهر رمضان.

باب الحارة يواصل مسيرته بالجزء 11

يُعد مسلسل «باب الحارة» من المسلسلات الدرامية التى أخذت حيزاً كبيراً لدى المشاهد العربى وأصبح اسمها مثل طابع البوسته، وسط الأعمال الفنية، وكانت سبباً فى عودة الفنان الكبير دريد لحام للشاشة الصغيرة، ليكون بطلاً للعمل، فى الجزء الحادى عشر الذى يعرض حالياً على الشاشات العربية، ويشاركه البطولة رضوان عقيلى، وتيسير إدريس، وعادل على، وأميرة خطاب، ومرح جبر، وأمية ملص، ويحيى بيازى، وزهير رمضان، ورامز عطا الله، وزهير عبدالكريم، ويامن حجلى، وأمانة والى، وأمانى الحكيم، وفاديا خطاب، وإخراج محمد زهير رجب، وتأليف مروان قاووق.

ويدور الجزء ال11،حول آثار الحرب على سوريا , وتدميرها لحارة الضبع , وقصفها بالكامل , مما يؤدى إلى ترحيل جميع سكان حارة الضبع إلى حارة أخرى تسمى بـ حارة الصالحية.

باسل خياط فى «النحات».

يشارك الفنان السورى باسل خياط فى بطولة مسلسل “النحات” تأليف بثينة عوض وإخراج التونسى مجدى السميري.

ويقوم الخياط بتجسيد ثلاث شخصيات “رند وعصمت” بالإضافة إلى شخصية “يمان” الذى يقرر الانتقال إلى بيت عائلته القديم حيث يقيم هناك لدراسة النحت فى إحدى الجامعات.

مكسيم خليل فى «أولاد آدم»

يشارك الممثل مكسيم خليل وماغى بوغصن، دانييلا رحمة و قيس الشيخ، ليكونوا أبطال المسلسل، فى مسلسل أولاد آدم الذى حقق انتشاراً جيداً خلال النصف الأول من رمضان.

تأليف رامى كوسا وأخرجه الليث حجو، ويعالج قصصًا اجتماعية مختلفة.

جرائم الجامعة فى «الجوكر»

تدور الأحداث فى إطار بوليسى حول عدد من الجرائم التى تقع داخل جامعة، وهى جامعة بها مبيت للطلبة، ولها بواب اسمه (أبوجمال) وهو يعانى من مشاكل مع زوجته (أم جمال) ومع أمن الجامعة أيضًا، تأليف ماجد عيسى، إخراج جمال الظاهر، بطولة عبير شمس الدين ووائل زيدان كرم الشعرانى، جوان الخضر، ماجد عيسى، أمير برازى.

«بروكار» يناقش تأثير الاحتلال الفرنسى

يقدم المخرج محمد زهير فى مسلسل بروكار تأثير الاحتلال الفرنسى لسوريا خاصة عام 1942، وكيف استطاع مهندس فرنسى سرقة فكرة صناعة أقمشة البروكار.

تأليف سمير هزيم، تمثيل عبدالهادى الصباغ ، سلمى المصرى، نادين خورى (نادين حمصي) مها المصرى، زهير رمضان، صفوح ميماس.

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«سوق الحرير» يعود بنا إلى الخمسينات

يتناول المسلسل من خلال أحداثه فترة خمسينات

القرن الماضى، ويسلط الضوء على حالات إنسانية واجتماعية سورية.

المسلسل من إخراج بسام الملا وتأليف حنان المهرجى، وبطولة كل من كاريس بشار وبسام كوسا وسلوم حداد وأسعد فضة.

الندم و الانتقام فى «اعذرونى»

أما مسلسل اعذرونى يسلط الضوء حياة كل إنسان بما فيها من سعادة وانتقام والندم وقهر الرجال والنساء وغيرهما من الموضوعات الاجتماعية، وهو من بطولة ناهد حلبى وفاء موصلى وجمال العلى وطارق مرعشلي.

«أحلى أيام أيام الدراسة (ج3)»

يدور حول انتقال البطل للعيش فى الإمارات أو يقابله كثير من التحديات والموضوعات الجديدة التى يقابلها، بطولة حازم زيدان، جيانا عنيد، يامن حجلى، معتصم النهار.

رشيد عساف حارس القدس

حارس القدس، تأليف حسن يوسف وإخراج باسل الخطيب، بطولة رشيد عساف، سليم صبرى، سامية الجزائرى، صباح الجزائرى، أمل عرفة، إيهاب شعبان، جيما دريوسى.

ويتناول العمل سيرة المطران الراحل إيلاريون كابوجى الذى تميز بمواقفه الوطنية والنضالية على مستوى الوطن العربى، وتحديداً فيما يخص القضية الفلسطينية.

ويبدأ سير الأحداث منذ طفولته فى حلب، حيث بدأت تتوضح معالم شخصيته فى تمرده ورفضه لكل أشكال الظلم، والقهر، ومحبته لفعل الخير، ومد يد العون لمن يحتاج إليها، مروراً بمرحلة دراسته علوم اللاهوت والفلسفة فى دير الشير بجبل لبنان، انتقالاً إلى العديد من المحطات التى مر عبرها فى حياته.

عابد فهد «الساحر»

وتدور أحداث مسلسل الساحر حول «مينا»، الذى يجسد شخصيته عابد فهد، وهو رجل ينتمى إلى طبقة شعبية متوسطة تدخله الصدفة إلى عالم الكبار، فيستغل بمساعدة «كارمن»، التى تلعب دورها ستيفانى صليبا، جميع الفرص ويتحكم فى مجتمع لا ينتمى إليه، ويصبح سيد اللعبة.

مسلسل «الساحر» بطولة النجمين عابد فهد وستيفانى صليبا، قصة سلام كسيرى، ومعالجة درامية وسيناريو وحوار حازم سليمان، ومن إخراج عامر فهد.