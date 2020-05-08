د. خالد جلال: فوازير «سينما مصر» الهدف منها تنشيط الثقافة السينمائية.. واستعادة روح رمضان

الارتجال هو منهجنا لهذا لم أفكر فى تحويل «الورش التمثيلية» لكورسات أون لاين

الفن كاشف للحقيقة.. ومصر فى حاجة لأعمال وطنية على شاكلة «الاختيار» و«الممر»

كورونا غير أبدى.. والحل «التعايش مع الأزمة»

نجاح مبادرة «خليك فى البيت» يعكس قوة وزارة الثقافة فى التعامل مع الأزمات

رفض الاستسلام والرضوخ للتابوهات الفنية المستهلكة والمتكررة، فتوجه للبيئة وتعمق فى شوارعها وضواحيها، وعاش قصص ناسها، انغمس فيها، ونهل منها أفكاراً وتفاصيل عدة عبّر عنها برؤيته الإخراجية المميزة.

رفض الرؤية المزيفة للفن، لهذا قرر تأسيس مركز الإبداع الفنى، الذى يعد واحداً من أهم المشروعات الثقافية والفنية فى مصر التى تشتغل على صناعة النجوم، فقد تخرج منه عدد من الفنانين الذين شقوا طريقهم نحو النجومية، إنه المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافى بوزارة الثقافة، الذى رفض أن يجعل فيروس كورونا المُستجد عائقا أمام طموحاته وأحلامه، إذ يواصل مشروعه الفنى الممتد لسنوات طويلة عبر قناة وزارة الثقافة على موقع الفيديوهات «يوتيوب». حيثُ طرح فوازير «سينما مصر» تزامناً مع شهر رمضان، التى تأتى ضمن نشاط الأجندة الرقمية لوزارة الثقافة، وتعد إحدى فعاليات المبادرة الإلكترونية «خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك».

عن فكرة الفوازير، ومصير مركز الإبداع فى ظل حصار فيروس كورونا للنشاط الفنى والثقافى.. جاء الحوار على النحو التالى:

<< من صاحب فكرة فوازير سينما مصر؟

ـ ولدت الفكرة عندما طرحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة مبادرة «خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك»، حيثُ طلبت من كافة المؤسسات التابعة للوزارة، تقديم أفكار جديدة خارج الصندوق، بهدف التحول بالنشاط الثقافى إلى الفضاء الالكترونى، للتواصل المستمر مع الجمهور وكسر حالة الرتابة التى فرضها فيروس كورونا المُستجد، و«فوازير سينما مصر» كانت من بين الافكار التى طرحتها، وأعجبت بها الدكتور إيناس التى دعمت الفكرة وخصصت لها جوائز مالية قدرها 50 الف جنيه موزعة على 10 جوائز، فضلاً عن جوائز عينية من إصدارات قطاعات الوزارة يتم اهداؤها إلى الـ30 فائزاً الأوائل. حيث

يعرض يوميا طوال شهر رمضان أحد المشاهد المصورة من العرض مدتها تتراوح بين 4 و5 دقائق، ويكون المطلوب من المشاهد معرفة اسم الفيلم ومؤلفه ومخرجه وأبطاله، وإرسال الإجابات كاملة عبر البريد الالكترونى.

<< ولماذا اخترت عرض «سينما مصر» تحديداً لإقامة فكرة الفوازير؟

ـ لأنه مناسب للفكرة، فالعرض يتناول فكرة التمسك بالهوية وبالوطن، من خلال مشاهد سينمائية نستلهمها من تراثنا السينمائى العظيم، ونستعرض يومياً طوال شهر رمضان مشهداً من فيلم سينمائى قديم أو حديث على المشاهد أن يتوقع اسم الفيلم أو المؤلف أو المخرج حسب السؤال الذى نختم به المشهد.

<< هل الهدف من فكرة الفوازير الترفيه واستعادة جزء من ملامح رمضان المتمثلة فى فوازير نيللى وشريهان وما على شاكلتها ؟

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ـ الترفيه بجانب تنشيط ثقافته السينمائية، طرح السؤال هنا يحمس المشاهد على البحث عن المعلومة الخاصة بالمشهد سواء اسم المؤلف أو المخرج، فما نقدمه ليس نصاً مرتجلاً ولا نصاً يكتبه مؤلف جديد، لكننا نقدم نصوصا لمشاهد كتبها عبدالرحمن الشرقاوى ويوسف السباعى ونجيب محفوظ وصلاح جاهين ويوسف شاهين، حققت نجاحا جماهيريا كبيرا وساهمت فى نهضة مصر الفنية والحضارية.

<< وكيف تعاملت مع نجوم سينما مصر لتفادى وقوعهم فى فخ التقليد وتحويلهم من مبدعين إلى مونولوجات؟

ـ طلبت من الممثلين البعد عن المحاكاة التقليد الأعمى، وتجنب الاستنساخ، حتى لا يبدون مجرد مونولوجات يخلون من الإبداع، فأثناء التحضير للعمل طلبت منهم الوصول لروح هؤلاء النجوم، والتعبير عن روحهم بأدائهم.

<< كيف لمست نجاح مبادرة وزارة الثقافة «خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك»؟

ـ لمست النجاح من ردود فعل الجمهور على السوشيال ميديا، وحقق المحتوى الثقافى من سينما ومسرح وموسيقى وغناء أرقاماً قياسياً على اليوتيوب،

المبادرة تعكس ايمان الدولة بدور الثقافة والفنون فى خدمة المجتمع، ووزارة الثقافة كان لها دور كبير فى التعامل مع الازمة، وجائحة فيروس كورونا.

<< وهل ترى أن الحكومة المصرية تعاملت باحتراف مع الجائحة ؟

ـ الحكومة تعاملت مع الأزمة بشكل راقِ وأسلوب متحضر، واتخذت كل الإجراءات الاحترازية لتكفل الحماية للمواطنين، من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وجميعنا لمسنا الاهتمام الكبير من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى ومدى حرصه على توفير كافة المستلزمات الطبية لكل المستشفيات، يكفى أننا الدولة الوحيدة التى خرج رئيسها لبث الطمأنينة فى نفوس الشعب المصرى، مقارنة بالدول الأخرى التى أثارت ذعر مواطنينها، وناشدتهم بوداع أقاربهم وذويهم، ولا شك أن التطمينات التى قدمها الرئيس السيسى لاقت ترحيباً من جموع الشعب.

<< شمل الحصار الذى فرضه فيروس كورونا المُستجد مركز الإبداع الفنى.. هل فكرت فى تحويل الورش التمثيلية أون لاين؟

ـ أعتقد أن كل شيء سيعود إلى مجراه الطبيعى، وسيعود العمل الفنى بكامل طاقته كما كان من قبل، فى الحقيقة لم أفكر فى هذا لأن الورش التمثيلية الخاصة بمركز الإبداع الفنى تفاعلى ومبنى على الارتجال وأنا على تواصل دائم معهم، ولكن البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار ممثلاً فى فرقة مسرح الشباب بقيادة المخرج عادل حسان، أطلق مبادرة ابدأ حلمك أون لاين «لإعداد الممثل الشامل، حيث يتم يوميا بث مجموعة من المحاضرات المصورة مدتها 15 دقيقة تتناول ألوان فن المسرح بشكل أكاديمى على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب.

<< لا ينشغل المخرج خالد جلال فى عالمه المسرحى إلا بقضايا الوطن.. هل تفكر فى تنفيذ عرض وطنى يحكى عن شهداء الواجب بعد انحسار فيروس كورونا؟

ـ الفن كاشف للحقيقة، نحن أمام واقع مرير وهو الإرهاب، اعتقد أننا فى حاجة لإعادة النظر فيما نقدمه من محتوى للجمهور، وأعتقد أنه سيكون هناك تركيز كبير على الأعمال الوطنية، نحن أمام عملين مهمين مسلسل «الاختيار» وفيلم «الممر» مصر فى حاجة لهذه النوعية من الأعمال التى تخلد البطولات وتصدر نماذج إيجابية للمجتمع يحتذى بها فى الفترة المقبلة. وأفخر أن كل عروضى تتناول قضايا وطنية مهمة، وفى عرض «سلم نفسك» قدمت الشهيد.

<< هل لك أن ترسم لنا سيناريو متوقعاً لجائحة كورونا؟

ـ كورونا غير أبدى.. لن يبدو طويلاً، وأعتقد السيناريو المتوقع بعد عيد الفطر المبارك التعايش مع الأزمة مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية، وهناك دول بدأت فى ذلك مثل النمسا وبلجيكا والصين والمانيا، الحل الوحيد لنا هو التعايش مع الأمر لحين رفع البلاء عنا.