خاص الفن – أيمن زيدان يخوض "رحلة يوسف"

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" أن الممثل السوري ​أيمن زيدان​ بدأ يوم أمس تصوير فيلمه الروائي الجديد بعنوان "رحلة يوسف" الذي يرصد رحلة جد يحمل حفيده بحثاً عن أمل مفقود أملاً بحياة أفضل .

الفيلم فكرة أيمن زيدان وجود سعيد وسيناريو وسام كنعان وجود سعيد، وتمثيل وائل زيدان، ربا الحلبي، سامر عمران، وائل أبو غزالة، سيرينا محمد، نور عزال، حيان بدور، أحمد درويش، هبة زيني، جواد السعيد، سامر إبراهيم، ليلى إبراهيم، سمير منون.

وسبق للممثل أيمن زيدان أن خاص الكثير من التجارب السينمائية ممثلاً منها "الأب" و"درب السما" و"مسافرو الحرب" و"مطر أيلول".

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