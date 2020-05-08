مكسيم خليل يتحدى متابعيه: "متدايقين من غسان؟" - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شوّق الممثل السوري ​مكسيم خليل​ متابعيه للأحداث المقبلة، من مسلسل "أولاد أدم"، مشيراً الى أن شخصية "غسان"، التي يقدّمها في المسلسل، ستحمل الكثير من المفاجآت، وتحداهم بأن ما سيأتي سيكون أعظم بكثير من الحلقات السابقة.

ونشر مكسيم عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة له من المسلسل، وعلّق: "شو قال كتير متدايقين من غسان ؟! لك له !! طولو بالكم شو تركتو لقدام! الغير متوقع جاي لقدام literally ف.... استنونا .... وشكرا مرة تانية لكلامكم ومسجاتكم الاكتر من رائعة".

يُذكر أن المسلسل من بطولة ماغي بو غصن، مكسيم خليل، دانييلا رحمة، قيس الشيخ نجيب، مع مجموعة من أبرز نجوم الدراما منهم ندى أبو فرحات، طلال الجردي، رودني حداد، فيفيان أنطونيوس، كارول عبود، رانيا عيسى، مجدي مشموشي، من كتابة رامي كوسا، وإخراج الليث حجو.

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