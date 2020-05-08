ميرنا وليد - بيروت - بعد عامين من المواعدة انفصلت عارضة الأزياء البريطانية، ​كارا ديليفين​ عن صديقتها الممثلة الأمريكية ​أشلي بنسون​، وجاء الإنفصال في أواخر شهر نيسان/أبريل الماضي بحسب ما ذكرت مجلة "بيبول" الأميركية.

ودائمًا ما تشهد علاقة كارا وآشلي الصعود والهبوط ولكن يبدو أنها انتهت بشكل رسمي الآن، ولم يعلق ممثلو الثنائي على أمر الانفصال.

يشار إلى أن كارا وآشلي تواعدتا بعد عملهما معاً في فيلم "هير سمايل " Her Smell، ولكنهما أبقيتا علاقاتهما خاصة وسرية، إلى أن نشرت كارا مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقبل آشلي في فمها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كارا ديليفين تنفصل عن حبيبتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.