هل دينا الشربيني السبب في عدم تقديم عمرو دياب واجب العزاء بوالدة زينة عاشور؟

ميرنا وليد - بيروت - أثارت أخبار عدم نعي الفنان المصري ​عمرو دياب​ والدة زوجته ​زينة عاشور​ أو تقديم العزاء فيها جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إذ طرح المتابعون الكثير من الأسئلة عن الموضوع.

فأشار البعض منهم إلى أن ذلك قد يعود إلى الخلافات بين دياب وزينة، وخاصةً في الفترة الأخيرة بسبب زواجه من الممثلة المصرية دينا الشربيني، وإختلف البعض الآخر منهم حول حقيقة طلاق دياب وعاشور أم انها مازالت على ذمته، إذ أنه لم يعلن حتى الآن ما إذا كانا منفصلين أو مطلقين.

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