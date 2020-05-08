خاص الفن – صفاء سلطان: أحمد الأحمد فنان استثنائي.. وأداء متميز لقيس الشيخ نجيب

ميرنا وليد - بيروت - تقضي الممثلة السورية ​صفاء سلطان​ شهر رمضان في منزلها بدمشق إلى جانب أفراد أسرتها، متفرغة للعبادة والطبخ من جهة، ولمشاهدة المسلسلات من جهة أخرى.

وأشارت في حديث خاص لموقع "الفن" إلى أنها خلال العام الماضي انشغلت بتقديم برنامج في خيمة رمضان وبالتالي لم يتسن لها متابعة الكثير من الأعمال، بينما عوضت ذلك هذا العام خلال تواجدها في المنزل.

وكشفت أنها تحضر مسلسلي "حرملك2" و"مقابلة مع السيد آدم" في الدراما السورية، كما تحضر في الدراما المصرية ثلاثة أعمال هي "البرنس" و"الفتوة" و"100 وش"، إضافة إلى المسلسل العربي المشترك "أولاد آدم" والبدوي "رياح السموم" والخليجي "شغف".

وأثنت على أداء الممثل السوري ​أحمد الأحمد​، وقالت إنه فنان استثنائي وترفع له القبعة من خلال أدائه في مسلسلي "ببساطة2" و"حرملك2".

كما أبدت إعجابها بالأداء المتميز للممثل السوري ​قيس الشيخ نجيب​ في مسلسل "أولاد آدم".

ويشار إلى أن صفاء سلطان تطل خلال رمضان بثلاثة أعمال الأول "حرملك2" بشخصية "هدية"، والثاني "رياح السموم بشخصية "غصايب"، والثالث "ببساطة" بعدة شخصيات.

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