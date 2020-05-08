محمد إمام يوضح حقيقة خلافه مع أحمد العوضي-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - بعد الكثير من الأخبار التي تمّ تناقلها عن خلاف بين الممثلين المصريين ​محمد إمام​ و​أحمد العوضي​، خرج إمام عن صمته ليوضح حقيقة هذا الأمر الذي نفاه تماماً.

ونشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعهما وعلّق بالقول:"يا جماعة إحنا حبايب مفيش حاجة وكمان بيضحك أهو، نجم رمضان اللي مكسر الدنيا السنة دي".

يشار إلى أن إمام والعوضي يشاركان في مسلسل "الإختيار" الذي يعرض حالياً في رمضان ويقوم ببطولته الممثل المصري أمير كرارة، ويضم عدد من ضيوف الشرف بينهم آسر ياسين وإياد نصار وماجد المصري وأحمد وفيق وصلاح عبدالله ومحمد رجب وكريم محمود عبدالعزيز.

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