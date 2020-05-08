مادونا تكشف عن اصابتها بـ فيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة العالمية مادونا على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي انها كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد قبل أسابيع دون أن تعرف ذلك لانها كانت تظن ان مرضها مجرد انفلونزا عادية.
وتابعت مادونا وقالت إنها أصيبت بفيروس كورونا خلال جولتها العالمية في باريس، لافتة إلى انها اضطرت للبقاء في فرنسا بسبب تعليق رحلات الطيران وقبل فترة كانت مادونا قد كشفت انها تمتلك أجساماً مضادة ضد فيروس كورونا في الدم من دون ان تفسر ماذا تقصد ليتضح انها كانت مصابة به سابقا
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